تفسیر نادرست از اقتصاد آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با حضور سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) صبح امروز آغاز به کار کرد.

این همایش به همت وزارت آموزش‌ و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف مدیریت منابع انسانی و مالی (چالش‌ها، مسائل و راهکارها) و با تأکید بر تحقق سند تحول بنیادین برگزار می‌شود.

۴۶۰ چکیده مقاله و ۱۲۶ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارائه شده است.

محورهای همایش شامل: نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش‌ و پرورش در ابعاد «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و روش‌های تأمین منابع مالی»، «اصل کفایت و تنوع‌بخشی منابع مالی»، «اصل عدالت و تخصیص منابع مالی»، «روش‌های توزیع، تخصیص و مصرف منابع مالی»، «مدیریت بهینه و اثربخش مالی»، «مدل شناسی مطلوب بودجه‌ریزی در آموزش‌ و پرورش» و محور دوم: برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش‌ و پرورش در ابعاد «آسیب‌شناسی قوانین و مقررات تأمین و توزیع منابع انسانی»، «مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی»، «نظام رتبه‌بندی و ارتقای سرمایه انسانی»، «بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی»، «برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه انسانی در آموزش‌ و پرورش» و «سرمایه انسانی آموزش‌ و پرورش در برنامه ششم توسعه بر اساس الگوی توازن منطقه‌ای» است.

اقتصاد آموزش و پرورش به معنای صرفه جویی در هزینه ها نیست

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در این همایش گفت: اولین مانعی که باید در این مسیر به آن توجه کنیم، تلقی نادرستی است که از مفهوم علم اقتصاد آموزش و پرورش مطرح است. متاسفانه بخش عمده‌ای از سیاستگذاران کشور برداشت غلطی از این مفهوم دارند و به محض اینکه اسم اقتصاد آموزش و پرورش بیان می شود، صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش و پرورش و اختصاص آن به سایر بخش‌های جامعه به ذهن ها متبادر می شود.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: به خاطر همین تلقی ناصحیح است که باید جامعه علمی به کمک نهاد اجرایی بیایند و نسبت به تبعات و آثار تصمیمات گرفته شده اخطار بدهند.

بطحایی افزود: علم اقتصاد آموزش و پرورش در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته تلاش هایی برای توجه به مؤلفه‌های آموزش و پرورش صورت گرفته است اما عموما هدفمند نبوده است. تلاش برای حذف تکرار پایه تحصیلی یکی از گام هایی بوده است که در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش در این سالها برداشته ایم.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: تصمیماتی که در گذشته برای آموزش و پرورش گرفته شده است و متاسفانه کاملاً بیگانه با آموزش و پرورش بوده است، زیان‌باری به این نهاد زده است.

بطحایی بیان کرد: امروز بالغ بر ۱۴ میلیون دانش‌آموز داریم و اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و این رقم نسبت به سال ۹۷ قریب به ۳۰ درصد، افزایش را نشان می‌دهد. اصلاح روش‌ها و اینکه اعتبارات برای فعالیت‌های اولویت بالاتر در نظر بگیریم یکی از راه های پیش روی ماست. اقتصاد آموزش و پرورش از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است بنابراین اولین مانع که دست نیاز به سمت دانشگاهیان دراز می کنیم این است که مفهوم علم اقتصاد آموزش و پرورش را توضیح و تبیین کنند. دانشگاهیان باید مشخص کنند که منظور از خدمات آموزشی، واگذاری آموزش به بخش خصوصی نیست! آموزش عمومی وظیفه اصلی و اساسی همه دولت‌هاست و خدمات آموزشی به این معناست که با کیفیت بالاتری خدمات آموزشی ارائه دهیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دومین مانع جدی برای توجه به آموزش و پرورش، تمرکز بسیار شدید در ساختار تصمیم‌گیری ما هست؛ گزارش اخیر نشان می‌دهد در برخی استان‌ها در طول سال هزار بخشنامه به مدارس داده شده است. احساس تکلیف در مدیر مدرسه و مدیران کل دیگر وجود ندارد چون چشمشان به این بخشنامه هاست. شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در سال گذشته انجام شد و سنجش شایستگی مدیران مدارس نیز به اجرا درآمد و امسال در سطح گسترده اجرا می‌شود و بعد از آن تفویض اختیار به مدیران مدارس است زیرا مسائل آموزش و پرورش باید در درون مدرسه حل شود.