۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پسماندها اختصاص داده می شود

عیسی کلانتری در حاشیه سفر به قزوین برای افتتاح چند طرح زیست محیطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای مقابله با ریزگردها در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی درخواست کردیم که امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار تخصیص داده شده و ما هزینه کردیم.

وی بیان کرد: امسال با بارش هایی که در مناطق مختلف کشور داشتیم بویژه در جنوب غرب ریزگردی نداشتیم اما در جنوب شرق کشور به دلیل تخلیه هامون مشکل ریز گرد داریم و در سیستان و کرمان درگیر ریزگرد هستیم.

رئیس سازمان محیط زیست یادآورشد: تا بحال ۳۲ روز هوای سالم بیشتری نسبت به پارسال داشتیم و تا پایان سال هم مشکل نداریم که در این جا باید از راهنمایی و رانندگی و شهرداران کلان شهرها و بویژه شهردار تهران که در جلوگیری از ورود خودروهای فرسوده که آلوده کننده هوا هستند به محدوده شهری و نیز از تردد کامیونهای قدیمی به تهران ممانعت کردند تشکر کرد که مشکلات آلودگی کاهش یافته است.

طرح هایی که مطالعات زیست محیطی نداشته باشد متوقف می شود

کلانتری در خصوص توقف برخی پروژه ها مانند جاده قزوین به الموت و تنکابن به دلیل نداشتن مطالعات زیست محیطی اظهارداشت: به طور جدی با مصوبه مجلس از ادامه پروژه هایی که مطالعات زیست محیطی ندارند جلوگیری می شود.

وی گفت:باید در همه پروژه ها بویژه طرحهای ملی هم بررسی زیست محیطی صوت گیرد که به نظر می رسد خیلی ها بررسی و مطالعه محیط زیستی را ندارند و به نوعی دل بخواهی شروع کرده اند ولی باید اذعان کرد امروز دیگر نمی توانند قانونا ادامه کار بدهند.

کلانتری در خصوص پسماندهای صنعتی هم اظهارداشت: در کشور از نظر پسماندها وضعیت خوبی نداریم و امسال مجلس پیش بینی کرده بود یک هزار میلیارد تومان به همیاری شهرداری ها داده شود که هنوز تخصیص داده نشده است.

معاون رئیس جمهور یادآورشد: برای سال آینده هم در قانون بودجه یک هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که از محل عوارض تولید کارخانه هایی که آلودگی زیست محیطی دارند تامین شود تا بتوانیم پسماندها را سامان بخشیم و از آلودگی آن کم کنیم.

وی اضافه کرد: در خصوص پسماندهای صنعتی بیشترین مشکل ما در شمال کشور است که باید برای حل آن تلاش بیشتری کنیم.

معدن سیمان آبیک مشکل زیست محیطی دارد

کلانتری در خصوص آلودگی کارخانه سیمان آبیک هم گفت: در آخرین بررسی ها مشخص شده بخش زیادی از آلودگیها برطرف شده ولی در حال حاضر استحصال معدن مشکلات زیست محیطی و آلودگی دارد که باید برطرف شود.

معاون رئیس جمهور در خصوص انتقال آب خزر هم تصریح کرد: با رعایت مسائل زیست میحطی برای انتقال آب دریای خزر مشکلی نداریم.