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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۸

تاکید مصر بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی

تاکید مصر بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی

وزیر خارجه مصر در جریان دیدار با یک هیأت آمریکایی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در جریان دیدار با اعضای یک هیأت یهودی آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد: هرگونه راهکاری برای حل و فصل درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید دربرگیرنده تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی باشد.

در این نشست در خصوص راههای از سرگیری روند سازش در خاورمیانه و تلاش های مصر برای تحقق آشتی ملی فلسطینی رایزنی شد.

آنها همچنین آخرین تحولات مربوط به مسأله فلسطین و حل و فصل درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بر اساس راهکار تشکیل دو کشور را بررسی کردند.

کد مطلب 4543083

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