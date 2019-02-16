خودروی «مستر بین» هم برقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت انگلیسی سوئیند از جمله شرکت هایی است که برای برقی کردن خودروی یادشده وارد عمل شده و اولین نمونه های برقی خودروی یادشده موسوم به E Classic Mini را در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

قرار است در مرحله اول تنها ۱۰۰ دستگاه از این خودرو تولید شود که در برخی از آنها فرمان در سمت راست و در برخی دیگر فرمان در سمت چپ خودرو قرار دارد. خودروی مینی که تولید آن از سال ۱۹۵۹ تولید شده از جمله خودروهای خاطره انگیز در بسیاری از نقاط جهان است و سوئیند امیدوار است از مدل برقی آن هم استقبال شود.

مدل برقی این خودرو دارای موتور ۸۰ کیلووات ساعتی و باتری لیتیومی ۲۴ کیلووات ساعتی است و بعد از یک بار شارژ می توان حداکثر ۲۰۰ کیلومتر را با خودروی یادشده پیمود. شتاب صفر تا صد خودروی یادشده به ۹.۲ ثانیه می رسد و حداکثر سرعت آن هم ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است. قیمت این خودرو حدود ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود.