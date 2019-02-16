انحراف اتوبوس در هندیجان ۵ مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت

شهیار میرخشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس در مسیر هندیجان (کیلومتر ۱۵) به ماهشهر منحرف شد.

وی افزود: در این سانحه رانندگی پنج نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

مدیر فوریت‌های پزشکی خوزستان با اشاره به اینکه اتوبوس فقط همین ۶ سرنشین را داشته تصریح کرد: مصدومان سه مرد، یک زن و مرد بود.

میرخشتی عنوان کرد: همه مصدومان به بیمارستان حاجیه معرفی ماهشهر منتقل شدند.

وی در پایان گفت: روز گذشته نیز در محور ایذه به دهدز (سد کارون سه) یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس واژگون و چهار نفر مصدوم شدند. همچنین در حادثه واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در محور اهواز - آبادان (کیلومتر ۱۴ سویه) چهار نفر زن مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.