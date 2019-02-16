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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

تولید مواد تغییر رنگ دهنده با چاپگرهای سه بعدی

تولید مواد تغییر رنگ دهنده با چاپگرهای سه بعدی

محققان با استفاده از یک ماده دارای کریستال های خاص موفق به چاپ محصولاتی با استفاده از چاپگرهای سه بعدی شده اند که در زمان نگاه کردن به آنها از زوایای مختلف رنگ های متفاوتی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، از قرن چهارم بعد از میلاد از شیشه های موسوم به شیشه های دیکرویک به همین منظور استفاده می شد. اما محققان هلندی با استفاده از یک فناوری جدید مواد متنوعی را با استفاده از چاپگرهای سه بعدی تولید می کنند که می توانند در آن واحد رنگ های مختلفی داشته باشند. مواد یادشده می توانند در حوزه های مختلف علمی و حرفه ای کاربردهای گوناگونی داشته باشند.

پژوهشگران دانشگاه Wageningen در هلند از یک نوع الکل به نام پولی وینل که در تولید پلیمرها به کار می رود برای چاپ مواد سه بعدی دارای رنگ های مختلف استفاده کرده اند. آنها نانوذراتی از جنس طلا را هم به این ترکیب افزوده اند. البته تنها ۰.۰۷ درصد از کل وزن مواد یادشده را طلا تشکیل می دهد و لذا استفاده از ماده مذکور هزینه تولید نهایی آن را چندان افزایش نمی دهد.

این ماده به علت تفاوت در جذب نور در وضعیت ها و شرایط مختلف در صورت مشاهده از زوایای گوناگون رنگ های متنوعی خواهد داشت و از آن می توان برای تولید آثار هنری جذاب، در صنعت جواهرسازی و همین طور صنعت نانو بهره گرفت.

کد مطلب 4543097

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