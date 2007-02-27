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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد:

ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای تربیت نیرو بر اساس نیازها و تربیت انسان های خودباور ایجاد شده است از ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین بلندی صبح امروز در همایش "بازیابی مشاوره با رویکرد معنویت درمانی" افزود: هدف این دانشگاه تربیت انسانهای خودباوری است که پس از شناختن مشکلات با شجاعت به میدان بیایند و برای رفع آن تلاش کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی از ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز این دانشگاه خبر داد و گفت: اهداف این دانشگاه مبتنی بر اصل تقاضا محوری است و در این نظام برنامه ریزی درسی بر اساس تجزیه و تجلیل مشاغل و رفع نیازها صورت می‌ گیرد.

وی یاد آور شد: حدود 45 درصد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شاغل هستند و برای ارتقای علمی خود به در این دانشگاه به تحصیل می پردازند.

بلندی تأکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در تمام ابعاد جامعه تاثیرگذار باشد و از همین رو شعار اصلی این دانشگاه خودباوری، شجاعت و ایثار قرار داده شده است.

به گزارش مهر، نخستین همایش بازیابی مشاوره با رویکرد معنویت درمانی امروز همزمان با روز ملی تربیت اسلامی با حضور رئیس سازمان روانشناسی و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

کد مطلب 454310

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