ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین بلندی صبح امروز در همایش "بازیابی مشاوره با رویکرد معنویت درمانی" افزود: هدف این دانشگاه تربیت انسانهای خودباوری است که پس از شناختن مشکلات با شجاعت به میدان بیایند و برای رفع آن تلاش کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی از ایجاد دفاتر مشاوره در تمامی مراکز این دانشگاه خبر داد و گفت: اهداف این دانشگاه مبتنی بر اصل تقاضا محوری است و در این نظام برنامه ریزی درسی بر اساس تجزیه و تجلیل مشاغل و رفع نیازها صورت می‌ گیرد.

وی یاد آور شد: حدود 45 درصد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شاغل هستند و برای ارتقای علمی خود به در این دانشگاه به تحصیل می پردازند.

بلندی تأکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در تمام ابعاد جامعه تاثیرگذار باشد و از همین رو شعار اصلی این دانشگاه خودباوری، شجاعت و ایثار قرار داده شده است.

به گزارش مهر، نخستین همایش بازیابی مشاوره با رویکرد معنویت درمانی امروز همزمان با روز ملی تربیت اسلامی با حضور رئیس سازمان روانشناسی و رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.