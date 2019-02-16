خبرگزاری مهر-گروه استانها: زهرا آقایی: در این یک سال و سه ماهی که از زلزله مهیب سال ۹۶ در غرب کشور گذشت، آمد و رفت کارناوال‌های دولتی‌ها تقریبا هر ماه در مناطق زلزله‌زده به راه بود.

از وزیر، معاون وزیر، نماینده وزیر و... همه و همه آمدند و هرکدام وعده‌ای به زلزله‌زدگان دادند برای بازسازی سرپناه‌های ویران شده و زیرساخت‌ها تخریب شده این مناطق که هنوز هم با وجود کارهای انجام شده بسیاری از این وعده‌ها عملی نشده است.

مهمترین وعده‌ای که عملی نشد قول رییس جمهور برای بازسازی واحدهای روستایی مناطق زلزله است و با معطل ماندن وعده رییس جمهور، تکلیف وعده‌های وعید رده‌های پایین دولت مشخص است!

رییس جمهور آخرین روز سال گذشته بود که در بین مردم زلزله زده روستای میرمیروی سرپل ذهاب قول اتمام بازسازی تا پایان تابستان ۹۷ را داد و گفت: «قول می‌دهم تا پایان تابستان همه خانه‌ها در مناطق زلزله زده بازسازی شده باشد».

جدا از اینکه رییس جمهور بر چه اساسی این قول بی پایه را به مردم داد و آنها را دلخوش کرد، عملی نشدن این وعده و عدم کنترل بازار ساخت و ساز و کمبودهای ایجاد شده موجب شد بسیاری از مردم از ادامه کار دلسرد شوند و ترک کاشانه کنند و به شهرهای دیگر پناه ببرند.

و اما اوایل مردادماه امسال بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بدو ورودش به کرمانشاه و در فرودگاه خبر از اتمام بازسازی واحدهای روستایی تا قبل از زمستان ۹۷ داد و گفت که «امسال در زمستان واحدی در روستایی نباید تکمیل نشده باشد».

این وعده هم محقق نشد مسئولان استان از جمله بازوند، استاندار کرمانشاه بازسازی مناطق روستایی تا پایان سال ۹۷ را وعده کرد و بارها در مراسمات مختلف این موضوع را تایید کرد که پایان سال جشن بازسازی مناطق روستایی را خواهیم گرفت.

ظاهرا جلسات مختلفی که در یکسال برای بازسازی مناطق زلزله‌زده برگزار شد و اکثر آنها به بیان آمارهای بازسازی خلاصه می‌شد تا مسئولان در جریان باشند و وعده‌های خود را عملی کنند نتوانسته چندان مشکلی را حل کند.

به شخصه بارها شاهد بودم که مشکلاتی که در این جلسات مطرح می‌شد و از موانع اصلی بر سر بازسازی بود با توجیه مسئولان امر کم اهمیت جلوه داده و به سادگی از کنار آن عبور می‌شد و نتیجه‌اش هم همین شد که امروز خانه‌های نیمه‌کاره‌ هنوز روی دست مردم مانده است.

اما این وعده استاندار برای اتمام بازسازی در پایان سال هم همچون قول رییس جمهور بر زمین ماند و بازوند هم در لیست دولتی‌های بدقول قرار گرفت؛ در آخرین اظهارات بازوند که بر روی خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت وی پایان خرداد ۹۸ را برای اتمام بازسازی مناطق روستایی وعده کرد.

حالا باید دید که این وعده‌های پشت سر هم برای اتمام بازسازی مناطق زلزله‌زده و این ناهماهنگی بی‌نظیر مسئولان دولتی چه سرنوشتی را برای این موضوع رقم می‌زند؛ آیا این وعده هم در کمال سکوت خبری به زمانی دیگر محول می‌شود یا به سرانجام می‌رسد.