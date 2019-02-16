فعالیت فرودگاه دبی به دلیل پرواز غیر مجاز پهپاد متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، فرودگاه بین المللی دبی روز گذشته به دلیل احتمال پرواز غیرمجاز پهپاد مجبور شد عملیات های خود را متوقف کند. این مشابه اتفاقی است که مدتی پیش در فرودگاه های «گات ویک» و «هیترو» لندن افتاد.

به هرحال طبق توئیت «سازمان رسانه های دبی»، سومین فرودگاه شلوغ دنیا به دلیل نگرانی درباره فعالیت غیرمجاز پهپاد، کمتر از ۳۰ دقیقه فعالیت های خود را متوقف کرد.

البته طی مدت اختلال، پروازهای ورودی اجازه فرود داشتند. این اختلال بین ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۴۵ به وقت محلی رخ داده است. البته اکنون عملیات های پرواز فرودگاه به وضعیت عادی بازگشته است.

از سوی دیگر فرودگاه دبی نیز در بیانیه ای اعلام کرده است: فرودگاه های دبی مشغول همکاری با مقامات مربوطه هستند تا ایمنی عملیات ها در تمام مدت حفظ شود و هرگونه اختلال برای مشتریان را به حداقل برسانند.

طبق قانون دبی، پرواز پهپادها، نزدیک، اطراف یا بالای فرودگاه ها ممنوع است.