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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۴

با حضور معاون رئیس جمهور؛

مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می شود

مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می شود

مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفندماه در تالار شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد،  بیست و هفتمین دوره جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت روز دوشنبه ۶ اسفندماه در تالار شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، برحسب آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، صورت می گیرد.

همچنین، براساس اعلام محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم در جشنواره امسال حدود ۲۷ نفر به عنوان دانشجوی نمونه معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4543104

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