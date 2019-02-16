مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری ۶ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، بیست و هفتمین دوره جشنواره تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت روز دوشنبه ۶ اسفندماه در تالار شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، برحسب آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، صورت می گیرد.

همچنین، براساس اعلام محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم در جشنواره امسال حدود ۲۷ نفر به عنوان دانشجوی نمونه معرفی خواهند شد.