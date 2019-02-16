زیرساخت های حذف کنکور مهیا نیست/آموزش و پرورش کوتاهی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته روی آنتن رفت، در پاسخ به پرسش رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مبنی بر چرایی عدم اجرای قانون حذف کنکور گفت: گویا جای ما با هم عوض شده و ما باید این پرسش را مطرح کنیم. مجلس وقتی می بیند سازوکارها فراهم نیست باید چه کند. آموزش و پرورش باید ابزارهایی برای حذف کنکور استفاده می‌کرد که این شرایط مهیا نشده است.



وی افزود: ما هم آرزو داریم این اتفاق بیافتد، اما زیرساخت ها فراهم نشده است. چه ابزاری داریم که تشخیص دهیم دانش آموزان مستعد هستند به رشته های مختلف بروند. به خصوص اینکه بیش از ۵۰۰ هزار نفر داوطلب رشته تجربی اند.



وی با بیان اینکه ما هم با منتقدان کنکور همسو هستیم و معتقد به حذف کنکور هستیم اما امروز هیچ زیرساخت و ابزاری نداریم که جایگزین کنکور کنیم، گفت: ما آماده تبیین مسئله در برنامه تلویزیونی پرسشگر هستیم.



بیرانوند در واکنش به اظهارات دکتر حداد عادل مبنی بر اینکه معلمان حق التدریس نمی توانند استخدام شوند، گفت: مصوبه مجلس نهم این بود که تعدادی نیروهای پیش دبستانی برابر نیاز آموزش و پرورش به عنوان معلم حق التدریس مشغول به کار شوند که بیش از ۳۳ هزار نفر هستند.



وی ادامه داد: بنده این طرح را نوشتم ؛ این معلمان به فردای شغلی خود اطمینان ندارند و به همین علت آموزش قوی نمی بینند و انگیزه ندارند و ما خواستیم که استخدام شوند که با قدرت سرکلاس بیایند و تربیت شدگانی باشند که به درستی از عهده تعلیم و تربیت بربیایند. اینها که اطمینان خاطر ندارند چطور می‌خواهند آموزش دهند؟قصد ما این است که اینها از مجرای درست خود استخدام شوند.