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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

"تله" پرفروشترین فیلم بهمن‌ماه در مشهد شد

فیلم سینمایی "تله" به کارگردانی سیروس الوند با 18 روز اکران در سه سینمای مشهد پرفروشترین فیلم بهمن‌ماه در این شهر لقب گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در بهمن ماه سال جاری سینماهای مشهد حدود 60 میلیون تومان فروش داشتند و 67 هزار نفر برای تماشای 9 فیلم به سینما رفتند. پس از "تله" به ترتیب "بی وفا" با 30 روز اکران یازده میلیون، "میم مثل مادر" با 30 روز اکران 10 میلیون، "گیس بریده" با 18 روز اکران شش میلیون، "تقاطع" با 18 روز اکران حدود دو میلیون،‌ "کافه ستاره" با هفت روز اکران حدود یک میلیون و "زمستان است" با 17 روز اکران 140 هزار تومان فروخته اند.

کد مطلب 454311

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