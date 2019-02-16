محمدحسین وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نجات گران جمعیت هلال‌احمر استان هفته گذشته ۲۲ عملیات امداد و نجات را انجام داده‌اند، گفت: با انجام این عملیات‌ها به ۶۱ نفر امدادرسانی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی امداد و نجات زمستانی در محورهای مواصلاتی و ارتفاعات استان، گفت: ۱۵ مورد حوادث جاده‌ای، دو مورد مربوط به حوادث خدمات حضوری، دو مورد مربوط به حوادث شهری و سه مورد مربوط به حوادث کوهستان بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز با تأکید بر اینکه در عملیات‌های اخیر به ۶۱ نفر آسیب‌دیده از حوادث، خدمات امدادی ارائه‌شده است، گفت: سهم حوادث جاده‌ای ۵۵ نفر، خدمات حضوری دو نفر، حوادث شهری دو نفر و حوادث کوهستان نیز دو نفر بوده است.

وی بابیان اینکه به یک نفر از مصدومان حوادث از خدمات سرپایی استفاده کرده است، گفت: ۲۱ نفر از مصدومان نیز برای تکمیل چرخه بهبودی، به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز همچنین گفت: در جریان عملیات‌های امداد و نجات این هفته، ۳۴ گروه عملیاتی بااستعداد ۲۶۵ نفر نیروی کادر و داوطلب و با پشتیبانی ۲۸ دستگاه آمبولانس به ارائه خدمات پرداختند.