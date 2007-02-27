به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن اجرای نمایش "خورشید و خاکستر" در تالار سنگلج، از روز پنجشنبه این تالار میزبان نمایش "خورشید و خاکستر" میشود. این نمایش پیش از این در جریان برگزاری سومین همایش آئینهای عاشورایی درآخرین روز همایش در تالار قشقایی روی صحنه رفته بود وهم اینک به مدت شش شب در تالار سنگلج اجرای عمومی خواهد شد.
داستان این نمایش درباره خولی است که بعد از حادثه کربلا سر امام حسین (ع) را با خودش به کوفه میآورد و پیش از گرفتن پاداش آن را به خانه میبرد. همسر خولی ازدوستداران شیعیان و خاندان امام علی (ع) است. در همان روز فرشتگان با جمع شدن درخانه خولی موضوع را به همسر او میگویند و…
در نمایش "خورشید و خاکستر" زری اماد، سیروس اسنقی، امید خلیلی، سعید اسفندیاری، جواد تفتی، بهزاد رحمانیپور، داود اسداللهی، بهزاد ابراهیمی، علی علیان، مسعود منصوری، نیما امیدی، محمدامین حسنزاده، سحر کریمی، مرجان اکرمیپور، آزاده توکلمند، پروانه یوسفی و احمد طاهری به ایفا نقش میپردازند.
شاهین حدیدی آهنگسازی و محمود فتحنیا طراحی صحنه نمایش را انجام دادهاند. طراحی حرکات موزون را علی اولیایینژاد بر عهده دارد و رضا رمضانی منشی و مدیر صحنه است. نمایش "خورشید و خاکستر" از 10 تا 15 اسفندماه از ساعت 30/18 به مدت 70 دقیقه در تالار سنگلج روی صحنه میرود.
نمایش "خورشید و خاکستر" نوشته قدرتالله فتحی به طراحی و کارگردانی علیاصغر راسخ راد از روز پنجشنبه در تالار سنگلج اجرا میشود.
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