یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب و مطبوعات محلی یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب، مطبوعات محلی یزد و رسانه‌های دیجیتال یزد، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد گشایش یافت.

این نمایشگاه از امروز تا سوم اسفندماه جاری در ساعات ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱:۳۰ آماده بازدید علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

کتاب‌های این نمایشگاه امسال با تخفیف ۳۰ درصدی به علاقمندان و بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

شعار امسال نمایشگاه یزد، «یزد جهانی شهر کتاب و دانایی» انتخاب شده و برنامه های جنبی متعددی از جمله تقدیر از فعالان حوزه پایتخت کتاب، تجلیل از روستاها و عشایر دوستدار کتاب، گردهمایی فرهنگی بانوان کتابخوان، رونمایی از کتاب مجموعه قصه های کوتاه به زبان یزدی، کارگاه آموزشی نویسندگی کتاب کودک، معرفی و بررسی کتابهای علمی و نجوم، قصه گویی مربیان برگزیده جشنواره قصه گویی و .... در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

۷۵۰ ناشر کتاب امسال تولیدات خود را در ۳۲۵ غرفه این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

امسال ناشران کتاب‌های کمک درسی و ناشران خارجی در نمایشگاه حضور نخواهند داشت.

در برپایی این نمایشگاه اداره کل ارشاد استان یزد، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد، شهرداری یزد، خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد همکاری دارند.