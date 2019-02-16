کنکور گلوی نظام تربیتی را فشار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ذوعلم رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «کتب درسی» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه بنده ۳۵ روز است که به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آمده ام، درباره چالش های اساسی حوزه کتب درسی گفت: ابتدا نگاهی کلان به نقشه راه باید داشته باشیم که همان سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی است. البته این اسناد هنوز نیاز به زمان دارند.



وی افزود: در فرایند تالیف کتب درسی کارهای بسیاری انجام می شود. هرکدام از حوزه های یادگیری دارای متخصصان ذیربط و حتی خود معلمان است و کتاب درسی محصول یک تلاش جمعی فرایندی است که تا حدود ۲۵نفر هم در تالیف آن مشارکت دارند.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان هر کدام از صاحب‌نظران طرحواره ای برای کتب درسی دارند آن را خواهیم پذیرفت و به بحث خواهیم گذاشت، بیان کرد: شبکه ارتباطی فعالی در استان ها داریم و همکاران ما هر هفته چندمرتبه در جمع معلمان در مدارس حضور می یابند و درباره کتب درسی تعامل دارند. ابتدای کتب درسی از همه والدین و صاحب‌نظران خواسته ایم نظرات خود را برای ما بفرستند و آدرس و نشانی‌ هم درج شده است.



ذوعلم ادامه داد: آنطور نیست که مولفان کتب درسی در سال های گذشته، ثابت بوده باشند، بلکه مشمول تغییراتی شده اند، اما نیاز است که گروه مولفان، جوانتر شوند.



وی با اشاره به اینکه ما آماده ایم روی تک تک کتب درسی با حضور مولف و منتقدین به بحث بنشینیم، اظهار کرد: البته نظرات مختلفی درباره حجم و چگالی کتب درسی وجود دارد و نظرات یکسان نیست. یک مشکل موجود، تمرکز در تالیف است. زمانی که به توانمندی در استان ها برسیم و طرح چندتالیفی در برخی دروس و مباحث اجرایی شود کمک کننده است.



ذوعلم افزود: هرچند سیاست چندتالیفی را باید در دروسی اجرا کرد که مستقیما در کنکور سوالی از آن مطرح نشود زیرا منابع کنکور باید برای همه یکسان باشد. البته در کل با کنکور مخالف هستیم و قانون مترقی که ۱۱ سال قبل تصویب شده بود کامل به اجرا در نیامد. استرس و تمایل بالا به مدرک گرایی از دانشگاه‌های خاص به اعضای جامعه فشار وارد می‌کند.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه نیازمند جمعی ملی هستیم که این موضوع را هدایت کنند، گفت: مدافع عملکرد سنجش در آموزش و پرورش نیستم و آنجا هم ایراداتی وجود دارد، اما باید یک عزم ملی رخ دهد تا معضل کنکور که از آن غفلت شده حل شود. متاسفانه شاهد بودیم که کنکور و تست زنی به دوره دبستان رسیده بود. تبلیغات کنکوری هم وجود دارد و کنکور به سدی در برابر مباحث تعلیم و تربیتی در مدارس تبدیل شده است.



وی در پاسخ به اینکه چرا درسی مانند دین و زندگی باید با مباحث کنکوری در هم تنیده شود، ادامه داد: متاسفانه درس های مهارتی، فنی و اخلاقی اینگونه هستند. برای کنکور باید حداقل در بین دانش آموزان رفراندوم برگزار شود. کنکور گلوی نظام تربیتی را فشار می دهد.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: چرا نمایندگان سوال نکردند که علت عدم اجرای قانون مصوب سال ۸۶ چه بود؟ چرا نظارت انجام نشد؟ ما می توانیم پذیرش دانشگاه‌ها را با حفظ گروه بندی های استعدادی و جغرافیایی سامان دهیم. از نمایندگان و رئیس مجلس می خواهم وارد شود.البته معتقدم اگر این موضوع کلا به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شود بهتر است تا بنشینیم و راه حلی پیدا کنیم.



وی ادامه داد: کتب را پس از تالیف روی سایت بارگذاری می‌کنیم تا صاحب نظران اگر موردی بود به ما منعکس کنند و این به معنای نفوذ تولیدکنندگان کتب کمک درسی نیست. هرچند آنها باید توجه کنند که اصل موضوع و جهت گیری تعلیم و تربیت در قالب کتب درسی، خدشه دار نشود و سودآوری را ضلع دوم و سوم قرار دهند.



ذوعلم با بیان اینکه فضای الکترونیک به عنوان مکمل و متمم می تواند به پیشبرد آموزش کمک کند، گفت: در حیطه نوآوری ها، توانمندی های خوبی داریم و اتفاقات خوبی رخ داده از جمله الکترونیکی شدن آموزش های ضمن خدمت و معتقدیم باید با احتیاط جلو برویم و نمی توان شتاب زده و شعار زده در این زمینه حرکت کرد.



رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره حذف کنکور گفت: آیا با چندسوال تستی از کتاب درسی می توان به این نتیجه رسید که یک دانش آموز به همه کتاب درسی مسلط است؟



وی در واکنش به اظهارات دکتر حداد عادل مبنی بر اینکه معلمان حق التدریس نمیتوانند استخدام شوند، گفت: گاهی جنبه اقتصادی بر توانمندی تخصصی غلبه می یابد. اینکه فردی در مقطعی در قالب معلم حق التدریسی آمده و کمک کرده و به کلاس رفته از سر ناچاری و کمبود نیروی آموزش و پرورش بوده اما آیا مجوزی می شود که فرد بدون گذراندن دوره های آموزشی لازم در دانشگاه فرهنگیان به صورت دائمی ادامه فعالیت دهد؟ما سال هاست دچار معضل در حوزه تربیت معلم هستیم.