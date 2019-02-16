خرید بلیط هواپیما ویژه نوروز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سفری شگفت انگیز در هوای دلپذیر بهار که شاید از شلوغ‌ترین زمان‌های سال برای مسافرت رفتن ما ایرانی‌ها محسوب شده و غبار خستگی‌های این چند وقت را وجودمان پاک می‌کند. هرچه به تعطیلات نزدیک‌تر می‌شویم هجوم جمعیت مسافرانی که برای خرید بلیط هواپیما اقدام می‌کنند، بیشتر می‌شود.

همین موضوع موجب نگرانی‌هایی در مورد شلوغی‌ها و نبود بلیط در روز و ساعت مشخص می‌شود؛ حتی ممکن است قیمت‌ها تا میزان زیادی با نزدیک شدن به نوروز بیشتر شود که تنها موضوعی که می‌تواند به شما کمک کند تا در چنین مواقعی سفری مطمئن و آسوده را تجربه کنید، برنامه‌ریزی درست و به موقع است. پس قبل از اینکه بخاطر نبود بلیط هواپیما و زیاد شدن هزینه‌ها از سفر نوروزی‌تان منصرف شوید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

مهم نیست هدف شما برای این چند روز سفر به کدام سمت و سو باشد؛ اما باید بدانید که برخی مقاصد در این ایام طرفداران بیشتری دارد و اکثر مسافران نوروزی به سمت این مقاصد سرازیر می‌شوند و اگر انتخاب شما سفری هوایی باشد، همین موضوع موجب افزایش خرید بلیط هواپیما و بیشتر شدن تقاضا می‌شود که نتیجه این امر کم شدن بلیط هواپیما برای روز و ساعت مشخص و همچنین گران‌تر شدن آن می‌شود.

پر طرفدارترین مقاصد داخل کشور در نوروز معمولا استان های گیلان، مازندران، اصفهان، مشهد، شیراز و کیش هستند. تمام استان‌هایی که جذابیت‌ها و دیدنی‌های تماشایی بیشتری دارند که در کنار هوای مطبوع و دلپذیر بهار واقعا دلچسب‌تر می‌شود.

اگر می‌خواهید با ماشین شخصی و یا حتی اتوبوس به این سفر بروید که باید خودتان را برای ساعت‌ها در ترافیک ماندن و از دست دادن زمان آماده کنید و شاید یک سفر هوایی مطمئن گزینه مناسب‌تری باشد. اما برای این موضوع هم باید قیمت بلیط هواپیما را در وب‌سایت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی مختلف چک کنید که ممکن است اگر با سامانه مطمئنی آشنا نباشید، همین موضوع ساعت‌ها از وقت‌تان را بگیرد و شما را سردرگم کند.

پیشنهاد ما به شما این است که یک سامانه معتبر و مورد اطمینان مثل AirplaneTicket.ir را در نظر بگیرید و از طریق این وب‌سایت همه پروازها از تمامی ایرلاین‌های موجود در کشور را از پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت مشاهده کنید و با بررسی دقیق همه اطلاعات هر پرواز و چک کردن قیمت بلیط هواپیما سفری مطمئن‌تر از همیشه را تجربه کنید. زمانی که هدف و مقصدتان برای این سفر تعیین شد خیلی زود با مشخص کردن مبدا و مقصد سفرتان و مشاهده لیست کاملی از همه قیمت‌ها، بلیط هواپیمای‌تان را زودتر خریداری کنید.

چک کردن پرواز های چارتری زود تر از زمان سفرتان به شما کمک می کند تا قبل از اینکه اکثر بلیط‌ها به فروش برسند، بتوانید در زمان و روز مشخصی که دوست دارید و با قیمت‌هایی که هنوز آنقدر گران نشده، بلیط هواپیمای خود را خریداری کنید. به علاوه باید بدانید خیلی وقت‌ها حتی شاید قیمت بلیط هواپیمای چارتر از پروازهای سیستمی هم گران تر شود. از طرف دیگر ممکن است شما یک سفر خارجی به یکی از مقاصد پرطرفدار ما ایرانی را برا سفر نوروزی‌تان در نظر داشته باشید.

سفری به ترکیه، ارمنستان، دبی یا مالزی که معمولا بیشترین طرفدار ها را دارد. شاید بهتر باشد در مورد این سفرها هم از چند ماه قبل از سفرتان قیمت بلیط هواپیما را به‌صورت آنلاین چک کنید و برای سفرتان زود تر از همیشه برنامه‌ریزی داشته باشید. زیرا از آنجایی که هنوز خیلی‌ها حتی به سفر نوروزی فکر هم نکرده‌اند، قیمت‌ها در حالت نرمال خودش قرار دارد و از هر ایرلاین و هر زمانی که بخواهید پرواز مناسبی در دسترس است.

حواستان به بلیط‌های چارتری باشد!

بلیط چارتری لحظه آخری هم می‌تواند برای یک سفر بی برنامه و یکباره گزینه مناسبی باشد. شاید بخواهید نوروز امسال تنها سفر کردن را تجربه کنید و چندان اصراری برای سفر در روز و زمان مشخصی ندارید و تنها می‌خواهید یک سفر هوایی کم هزینه را آغاز کنید و بقیه بودجه سفرتان را به گشتنن و لذت بردن از سفر اختصاص دهید. پس باید بدانید این مورد می تواند برای شما مفید باشد!

صبر کنید قبل از هر چیزی کمی در مورد بلیط های چارتری توضیح دهیم... بلیط هایی که توسط آژانس ها و شرکت های مسافرتی به صورت عمده خریداری می شود و شرکت ها مختار به قیمت گذاری دلخواه و فروختن این بلیط ها هستند و در صورت به فروش نرفتن صندلی‌های چارتر شده این پرواز ها آن شرکت یا آژانس هواپیمایی متضرر می‌شود. به همین دلیل معمولا قیمت های مناسب و رقابتی دارند، در برخی از مواقع به دلیل به فروش نرفتن پرواز و یا کنسل کردن پرواز یک مسافر درست نزدیک به زمان پرواز هواپیما، شرکت‌ها قیمت بلیط هواپیما را تا میزان زیادی تخفیف می‌دهند و قیمت‌های پاینی برای آن صندلی باقی مانده، اعلام می‌کنند تا هواپیما به طور کامل پر شود. در چنین مواقعی شما با خرید این مدل از بلیط‌های چارتری می‌توانید سفری ارزان را تا حدود نصف قیمت بلیط هواپیمای اصلی و یا حتی بیشتر از آن خریداری کنید.

مقصدتان را درست انتخاب کنید!

فکر کردن به مقصدی که قرار است بهترین سفر سال را به همراه خانواده برایتان رقم بزند، کمی مشکل است. ایران پر از شهر هایی است که هر کدام از آن ها زیبایی های بی نظیری دارند و می‌توانند تجربه شگفت انگیزی از به یاد ماندنی ترین خاطرات باشند؛ پس درست فکر کنید و تنها به دنبال شلوغی‌هایی که شاید بیشتر مردم خیلی سریع اقدام به رفتن به آن می‌کنند، نکنید.

اگر سفرتان به همراه خانواده و فرزند کوچک‌تان است که عاشق هیجان است و همسرتان به خرید کردن علاقه زیادی دارد، شاید کیش گزینه جذابی برای شما باشد. شاید هم شما خانوادگی به گشت و گذار در طبیعت و زیبایی‌های طبیعی در هوای مطبوع علاقه دارید و بهتر است به سوی شمال کشور سفر کنید که انتخاب یک شهر در شمال ایران خود نیازمند بررسی مجدد و هوشمندانه است!

سعی کنید با توجه به طبع و علاقه اعضای خانواده و در نظر گرفتن آب و هوای شهرهای مختلف، مقصدتان را انتخاب کنید علاوه بر آن خیلی از شهرها در نوروز هنوز هم سرد است و در بعضی مناطق ممکن است واقعا هوا گرم باشد، پس در نظر گرفتن این موضوع هم می‌تواند روی انتخاب مقصد سفر شما موثر باشد.

برای هر مقصد خارجی باید زمان مناسبی بلیط بخرید!

بهتر است در مورد این موضوع هم با دقت فکر کنید... چون اگر یکباره و بدون در نظر گرفتن جوانب اقدام به خرید بلیط هواپیما کنید، ممکن است هم هزینه‌های سفرتان زیاد شود و هم سفرتان آنچنان که باید لذت بخش نباشد. در واقع خرید بلیط هواپیمای خارجی هم راه و روش‌های مخصوصی دارد که دانستن و رعایت کردن آنها می‌تواند به شما کمک کند تا در بهترین زمان، ارزان ترین بلیط را خریداری کنید.

برخلاف بلیط هواپیمای داخلی که شاید تنها چند هفته و یک ماه خریدن آن برایتان بهترین پرواز ها را در پیش داشته باشد برای خرید بلیط هواپیمای خارجی بهتر است چند ماه زودتر اقدام کنید و طبق مقاصدی که در نظر دارید، زمان مناسبی را انتخاب کنید. مثلا در مورد کشور هایی که برای سفر به آن نیاز به ویزا دارید باید از پیش مراحل اخذ ویزایتان را انجام دهید و برای سفرهای پر ترددی مثل ترکیه باید قبل از نزدیک شدن به حوالی نوروز و چند ماه زودتر پروازتان را رزرو کنید چون این کشور آنقدر بین ایرانی های طرفدار دارد که ممکن است در نوروز قیمت آن مثل خیلی از شهر های داخل کشور گران شود و یا حتی در روز و زمان مشخصی بلیط هواپیما برای سفرتان پیدا نکنید!

نکته‌هایی که باید در مورد سفر نوروزیتان بدانید!

۱- سعی کنید، مقصد نوروزیتان را درست و هوشمندانه انتخاب کنید و از سفر به شهر های جدیدی که تا به حال ندیدید، نترسید.

۲- برنامه ریزی برای سفرتان را فراموش نکنید و بدانید هرچه به نوروز نزدیک‌تر می‌شوید، احتمال زیادتر شدن هزینه‌های سفرتان هم بیشتر می‌شود.

۳- برای کاهش هزینه‌های سفرتان بهتر است ضروری ترین لوازم مورد نیاز در سفر را به همراه داشته باشید تا مجبور به خرید مجدد نشوید.

۴- در مورد سفرهای خارجی حواستان به انقضای پاسپورتتان باشد و برای گرفتن ویزا تا چندماه زودتر از سفرتان اقدام کنید.

۵- نوروز معمولا زمان مناسبی برای سفرهای خانوادگی محسوب می‌شود و شاید تنها زمانی در سال باشد که همه اعضای خانواده تعطیل هستند، پس سعی کنید از زمان‌تان درست استفاده کنید و از تک تک لحظه‌های سفرتان نهایت لذت را ببرید.

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