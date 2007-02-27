رویکرد رسانه ملی در انعکاس مستند وقایع انقلاب قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی انصاری در بخشی از نامه خود خطاب به مهندس ضرغامی آورده است: "در ایام خجسته فجر انقلاب اسلامی در سال جاری شاهد رویکردی گسترده، جدید و مبارک در رسانه ملی و شبکه های مختلف صدا و سیما بودیم."

سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ادامه داده است: "پخش تصاویر متنوع و مستند از وقایع دوران انقلاب با پرهیز از ممیزی های تنگ نظرانه، تولید و پخش برنامه ها و سریال های متنوع و جذاب، پخش دیدگاه قشرهای مختلف مردم، برنامه های ویژه تحلیل وقایع و خاطرات دوران انقلاب، پخش سرودها و آهنگ های خاطره انگیز خصوصاً عنایت متعهدانه به بازنمایی نقش و جایگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در غالب برنامه ها و ... همگی نشان از درک صحیح شرایط و نیازهای امروز جامعه در شناخت واقعیت های دوران انقلاب اسلامی بوده است."

انصاری در پایان ضمن تبریک این توفیق ارزنده به رسم وظیفه، مراتب تقدیر و سپاس اعضا بیت شریف حضرت امام (ره) خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) را به رئیس رسانه ملی، مدیران و کسانی که در تولید و پخش برنامه های جذاب صدا و سیما در دهه فجر شرکت داشته اند، ابراز کرده و توفیق تداوم و تعمیق این رویکرد را در دیگر مناسبت های انقلاب اسلامی، ایام بزرگداشت امام خمینی (ره) در خردادماه و فجر انقلاب اسلامی در سال های بعد از خداوند منان آرزو کرده است.