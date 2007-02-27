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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۵

رویکرد رسانه ملی در انعکاس مستند وقایع انقلاب قابل تقدیر است

سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) از سیدعزت‌الله ضرغامی برای پخش متنوع تصاویر مستند از وقایع دوران انقلاب با پرهیز از ممیزی‌های تنگ‌نظرانه از تلویزیون تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی انصاری در بخشی از نامه خود خطاب به مهندس ضرغامی آورده است: "در ایام خجسته فجر انقلاب اسلامی در سال جاری شاهد رویکردی گسترده، جدید و مبارک در رسانه ملی و شبکه های مختلف صدا و سیما بودیم."

سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ادامه داده است: "پخش تصاویر متنوع و مستند از وقایع دوران انقلاب با پرهیز از ممیزی های تنگ نظرانه، تولید و پخش برنامه ها و سریال های متنوع و جذاب، پخش دیدگاه قشرهای مختلف مردم، برنامه های ویژه تحلیل وقایع و خاطرات دوران انقلاب، پخش سرودها و آهنگ های خاطره انگیز خصوصاً عنایت متعهدانه به بازنمایی نقش و جایگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در غالب برنامه ها و ... همگی نشان از درک صحیح شرایط و نیازهای امروز جامعه در شناخت واقعیت های دوران انقلاب اسلامی بوده است."

انصاری در پایان ضمن تبریک این توفیق ارزنده به رسم وظیفه، مراتب تقدیر و سپاس اعضا بیت شریف حضرت امام (ره) خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) را به رئیس رسانه ملی، مدیران و کسانی که در تولید و پخش برنامه های جذاب صدا و سیما در دهه فجر شرکت داشته اند، ابراز کرده و توفیق تداوم و تعمیق این رویکرد را در دیگر مناسبت های انقلاب اسلامی، ایام بزرگداشت امام خمینی (ره) در خردادماه و فجر انقلاب اسلامی در سال های بعد از خداوند منان آرزو کرده است.

کد مطلب 454313

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