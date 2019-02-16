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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

به میزبانی شهر آبادان؛

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برگزار می‌شود

رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برگزار می‌شود

رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی بزرگسالان با نام یادواره شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برای مشخص شدن نفرات اعزامی به مسابقات گزینشی بازیهای ساحلی جهان، روز جمعه ۳ اسفندماه در شهر آبادان برگزار می شود.

دو  مسابقه گزینشی به ترتیب روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه سال ۹۸ در شهر لیسبون پرتغال و روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در شهر بوزیوس برزیل برای تمامی کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این فرصت به تمام کشتی گیران ساحلی دنیا داده شده تا شانس خود را برای حضور در بازی های ساحلی جهان امتحان کنند.

مسابقات کشتی ساحلی بازی های ساحلی جهان روزهای ۶ تا ۸ مهرماه سال ۹۸ در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4543134

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