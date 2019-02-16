به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۷ بهمن و در چهارمین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر علاوه بر اجرای ۱۳ کنسرت در تالارهای مختلف شهر تهران یک نشست پژوهشی در تالار وحدت و سه فیلم مستند در خانه سینما به نمایش در می آید.

در بخش نشست های پژوهشی این دوره از جشنواره که با عنوان «گفتمان چهل سالگی موسیقی فجر» با مشارکت شبکه رادیویی گفتگو به مدیریت رضا مهدوی هر شب ساعت ۲۰ در طبقه سوم تالار وحدت برگزار می شود، اسماعیل بنی اردلان و نکیسا هدایت زاده موضوع «تاثیرات تحولات فرهنگی و اجتماعی در موسیقی ایران» را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

طبق اعلام جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر امروز شنبه ۲۷ بهمن چند گروه در گونه های مختلف موسیقایی روی صحنه می روند که اسامی آنها به این ترتیب اعلام شده است.

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰: ارکستر «رتوریک» به رهبری نصیرحیدریان/ ساعت ۲۱:۳۰: گروه موسیقی «پایور» به سرپرستی سعید ثابت و گروه تمبک محمد اسماعیلی

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو/ ساعت ۲۱:۳۰: تک نوازی پیانو رافائل میناسکانیان

تالار ایوان شمس: ساعت ۱۹: کنسرت «خنیاگران مهر» به سرپرستی بهزاد عبدی

فرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان/ ساعت ۲۱:۳۰: کنسرت دونوازی کمانچه و دودوک حسام اینانلو و رضا عسگر زاده

برج آزادی : ساعت ۱۹: ارکستر سازهای ایرانی «فارابی» به سرپرستی محمد حسین ابوفاضلی/ گروه «سماع قزوین» به رهبری فریدون محمد بیگی

تالار سوره حوزه هنری: ساعت ۱۹: گروه «نوای سیمره» کوهدشت به سرپرستی مهران غضنفری/ گروه های «ترنگ» به سرپرستی برزو امیری و «ئاسو» به سرپرستی ئاسو نادری

برج میلاد: ساعت‌ ۱۸:۳۰: علیرضا طلیسچی/ ساعت ۲۱:۳۰: «پازل بند»

سالن سیف‌الله داد خانه سینما: ساعت ۱۶:۳۰: «برف» به کارگردانی مهران زینت بخش/ «بن بست» به کارگردانی مصطفی شیری/ ساعت ۲۱:۳۰: «ساز و مهر» به کارگردانی مرجان قنبری مهر و محسن نظری

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۹ بهمن به دبیری شاهین فرهت میزبان دوستداران موسیقی است.