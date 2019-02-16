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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۵

«عادل الجبیر» در کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر نشد

«عادل الجبیر» در کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر نشد

یکی از سخنگویان کنفرانس امنیتی مونیخ از عدم حضور بی دلیل وزیر خارجه عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، یکی از سخنگویان کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگو با خبرگزاری آلمان از عدم حضور «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی در این کنفرانس خبر داد. 

وی در ادامه افزود: تاکنون هیچ دلیلی برای عدم حضور وزیر خارجه سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ از سوی این کشور اعلام نشده است. 

این در حالی است که پیشتر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه عدم حضور خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۱۹ خبر داده بودند.

کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز گذشته در هتل بایریششه هوف  آغاز به کار کرده تا روز یکشنبه ادامه دارد.

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از سخنرانان امروز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود.

کد مطلب 4543139
شقایق لامع زاده

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