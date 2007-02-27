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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

گزارش مهر از فراز و فرودهای موسیقی در سال 1385 -6 / حسین دهلوی:

هنوز مسئولان با موسیقی آشتی نکردند

هنوز مسئولان با موسیقی آشتی نکردند

در سال 85 تغییر رویه ای از سوی مسئولان مبنی بر تغییر سیاستهای فرهنگی و آشتی با موسیقی اصیل ایرانی ندیدم .

حسین دهلوی آهنگساز و موسیقیدان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : متاسفانه باید متذکر شوم که بی مهری به موسیقی نه تنها امسال بلکه سالهای سال است که ادامه دارد و هیچ کس هم جوابگوی این کم توجهی ها نیست.   

وی در ادامه خاطر نشان کرد : به علت کهولت سن و بیماری های متعددی که در دوران پیری به سراغ آدم می آید نتوانستم در مجامع هنری حضور داشته باشم اما از دوستان و در اخبار، رویداد های فرهنگی مانند جشنواره موسیقی و مسائل دیگر را دنبال می کردم که در برآیند کلی احساس رضایت می کردند. 

حسین دهلوی در پایان به سال 85 اشاره کرد و گفت : امسال که گذشت ولی امیدوارم سال آینده بهتر ازهر سال باشد و بتوانم شاهد اجرای زنده اپری مانا و مانی باشم.  

کد مطلب 454314

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