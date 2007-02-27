هنوز مسئولان با موسیقی آشتی نکردند

حسین دهلوی آهنگساز و موسیقیدان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : متاسفانه باید متذکر شوم که بی مهری به موسیقی نه تنها امسال بلکه سالهای سال است که ادامه دارد و هیچ کس هم جوابگوی این کم توجهی ها نیست.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : به علت کهولت سن و بیماری های متعددی که در دوران پیری به سراغ آدم می آید نتوانستم در مجامع هنری حضور داشته باشم اما از دوستان و در اخبار، رویداد های فرهنگی مانند جشنواره موسیقی و مسائل دیگر را دنبال می کردم که در برآیند کلی احساس رضایت می کردند.

حسین دهلوی در پایان به سال 85 اشاره کرد و گفت : امسال که گذشت ولی امیدوارم سال آینده بهتر ازهر سال باشد و بتوانم شاهد اجرای زنده اپری مانا و مانی باشم.