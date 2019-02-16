کیومرث مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف راهبردی سازمان بیمه سلامت تبدیل روش های سنتی به الکترونیکی برای ارائه خدمات به بیمه شدگان است.

وی افزود: از شهریور امسال اجرای سامانه استحقاق سنجی در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی اجرایی شده است و بیماران بدون نیاز به دفترچه تنها با ارائه کد ملی پذیرش می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی نشست‌های مشترکی با سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و انجمن پزشکان متخصص و اطفال برگزار شده است.

وی هدف از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی را حذف دفترچه‌های کاغذی و اصلاح روش‌های مراجعه بیماران اعلام و تصریح کرد: در بررسی های به عمل آمده، شهرستان هرسین به عنوان پایلوت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به منظور حذف دفترچه انتخاب شده و پس از آسیب شناسی در صورت موفقیت آمیز بودن از سال آینده در تمامی استان اجرا می شود.

به گفته مظفری، ۲۴۰۰ قلم دارو در تعهدات بیمه ای است و همچنین ۴۳۶ قلم دارو در تعهد بیمه سلامت در سطح یک روستایی قرار دارد.

وی بیان داشت: در صورتی که بتوانیم الکترونیکی شدن نسخه ها را در دستور کار قرار دهیم شاهد ارتقای ارائه کیفیت، مدیریت منابع و استانداردسازی خدمت رسانی خواهیم بود.

مظفری با بیان اینکه تسویه حساب بدهکاری به بخش غیر دانشگاهی و خصوصی سال ۹۶ انجام شده است، عنوان کرد: مطالبات تا آبان ماه بخش دانشگاهی طی هفته آینده پرداخت می‌شود.