۴۰ پروژه با اعتبار شش هزار میلیارد تومان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان بیان داشت: از مردم هرمزگان برای حماسه بزرگی که در ۲۲ بهمن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خلق کردند تشکر میکنم، همچنین شهادت پاسداران کشورمان در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: یکشنبه و دوشنبه (۲۸ و ۲۹ بهمنماه ۹۷) میزبان رئیسجمهور، وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از معاونین وزارتخانهها در هرمزگان هستیم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه رئیسجمهور ابتدا صبح روز یکشنبه وارد بندرلنگه شده در ورزشگاه این شهر با مردم دیدار خواهد کرد، تصریح کرد: پسازآن در بندرعباس، دو افتتاح شامل افتتاح فاز سوم پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس و همچنین افتتاح برنامه ارتقاء کیفیت و کمیت پالایشگاه نفت بندرعباس را داریم، پسازآن در ساعت ۱۹ جلسه شورای اداری برگزار و تعدادی از پروژههای استان نیز بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح میشود.
همتی ادامه داد: روز دوشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۸ صبح مراسم ویژهای در پایگاه نیروی دریایی ارتش برای به آب انداختن یک ناو و یک زیردریایی که به دست فرزندان این کشور ساخته شده برگزار میشود، این کار اقدامی در جهت بالا بردن قدرت دفاعی کشور و تأمین امنیت خلیجفارس خواهد بود؛ پسازآن رئیسجمهور عازم سیرجان میشود.
وی در تشریح پروژههای آماده افتتاح در سفر رئیسجمهور به هرمزگان در حوزه نفت عنوان کرد: در پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس سقف تولید بنزین در فاز دوم ۲۴ میلیون لیتر در روز بود که در فاز سوم به ۴۵ میلیون لیتر و گازوئیل و نفت سفید نیز به ۱۲ میلیون لیتر در روز و گازوئیل و نفت سفید نیز به ۱۲ میلیون لیتر در روز میرسد، همچنین تولید بنزین در پالایشگاه بندرعباس از ۸ میلیون لیتر در روز به ۱۲ میلیون لیتر در روز ارتقا میابد و کیفیت آن از یورو ۳ به یورو ۴ و نزدیک شدن به شاخصهای یورو ۵ میرسد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: تکمیل فاز ۳ پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس حدود ۶۰ میلیون یورو هزینه داشت، درمجموع پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس ۱۹ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان هزینه داشته است؛ همچنین پالایشگاه نفت بندرعباس حدود هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان هزینه ریالی و ۳۱۲ میلیون یورو هزینه ارزی داشته است.
همتی با اشاره به اینکه فاز چهارم پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس نیز در این سفر آغاز میشود که تحول بزرگی است، بیان کرد: در استان هرمزگان از طریق پالایشگاههای نفت ستاره خلیجفارس، بندرعباس و لاوان حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز فراورده بنزین تولید و به کشور تقدیم میشود.
وی با بیان اینکه در حوزه جهاد کشاورزی نیز ۴ پروژه آماده داریم، ابراز کرد: سامانههای نوین آبیاری در ۴ هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی استان از پروژههایی است که در این سفر افتتاح میشود، ۲۰۰ پروژه آبخیزداری و ۳۵۰ پروژه کوچکتر با مشارکت مردم انجام و حدود ۵۲ میلیارد تومان هزینه شده، بیش از ۱۰۰ پروژه بهرهبرداری شده، سرمایهگذاری روی سازههای آبخیزداری کاری بزرگ و نتیجهبخش خواهد بود؛ ۶۲ هکتار گلخانه، ۸۰۰ هکتار سایت پرورش میگو نیز افتتاح میشود که مجموعاً در این حوزه ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در حوزه راه و شهرسازی ۲۳ پروژه با هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان اعتبار افتتاح میشود، بهرهبرداری از ۱۲ جرثقیل کانتینری سوپر پست، پایانه شرکت سیدلف قشم، چند جاده روستایی در مسیر شرق استان، افتتاح پل، پاویون جدید فرودگاه بندرعباس از پروژههای حوزه راه و شهرسازی هستند.
همتی اضافه کرد: در حوزه نیرو دو پروژه تغذیه مصنوعی شمیل آشکارا و بهسازی شبکه شمالی میناب با ۱۱۴ میلیارد تومان اعتبار افتتاح میشوند.
وی با بیان اینکه در حوزه آموزشوپرورش نیز انعقاد تفاهمنامهای را با حضور رئیسجمهور خواهیم داشت، اظهار کرد: در این تفاهمنامه مقرر میشود ۱۰۰ مدرسه ۱۰ تا ۱۲ کلاسه در هرمزگان توسط بنگاههای اقتصادی و خیرین استان ساخته شود و همچنین ساخت ۱۰۰ مدرسه نیز بر عهده نوسازی مدارس گذاشته میشود که مجموعاً ۲۰۰ مدرسه در استان هرمزگان ساخته میشود.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در این سفر رئیسجمهور به هرمزگان درمجموع شش هزار میلیارد تومان افتتاح پروژه خواهیم داشت، افزود: کارهای بزرگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام شده و یا در حال انجام است که نباید آنها را نادیده گرفت، یکی از کارهای بزرگ انجام شده در این دولت سرعت بخشیدن به کوریدور ساحلی خلیجفارس از خوزستان تا بوشهر، بوشهر تا هرمزگان و هرمزگان تا چابهار بوده که بیش از ۸۵۰ کیلومتر آن در هرمزگان است، ۳۰۰ کیلومتر از طرح چهار خطه شدن جاده پارسیان به بندرعباس انجام شده، ۱۲۰ کیلومتر در حال احداث بوده و ۶۵ کیلومتر نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
همتی ادامه داد: از میناب تا جاسک یک لاین جاده اصلی استاندارد با بیش از ۱۱ متر عرض تکمیل میشود، ساخت هزار جاده روستایی در سال ۹۶ را داشتهایم که هزار کیلومتر دیگر را نیز برای ۹۸ پیشبینی کردهایم؛ در بخش بهداشت و درمان تفاهمنامهای منعقد کردیم برای ساخت ۳۵۰ واحد مرکز بهداشت و درمان که بیش از ۳۰ درصد آنها آماده بهرهبرداری است؛ در بحث بیمارستانها نیز در سفر قبلی رئیسجمهور طرح توسعه نزدیک به هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستان در هرمزگان شروع شده که چند بیمارستان مستقل و موجود را توسعه میدهیم.
وی اضافه کرد: بیمارستان زنان و زایمان شهر بندرعباس با ۱۳۰ تخت خواب تا ۳ ماه دیگر آماده میشود، یک بیمارستان ۵۳۱ تخت خوابی، یک بیمارستان ۲۷۰ تخت خوابی با مشارکت پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس، بیمارستان کودکان با ۱۶۰ تخت خواب، بیمارستان میناب با ۱۶۰ تخت خواب عملیاتشان شروع شده است؛ سال ۹۹ سال افتتاح بیمارستانهای بزرگ هرمزگان است که برای ۲۰ سال آینده دغدغههای هرمزگان را درزمینهٔ درمان برطرف خواهد کرد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه توسعه بیمارستانهای بندرخمیر، بستک، جاسک و ... را نیز در برنامه داریم، تصریح کرد: در خانه بهداشت و بیمارستانها بهاندازه کل سرمایهگذاریهای قبل و بعد انقلاب در دولت یازدم و دوازدهم در هرمزگان کار شده که باید دیده شود.
همتی عنوان کرد: ۱۵ آبشیرینکن برای روستاهای هرمزگان تاکنون ساخته شده، ساخت دو آبشیرینکن بزرگ ۱۰۰ هزار مترمکعب و یکمیلیون مترمکعبی در این دولت شروع شده است، راهاندازی این دو آبشیرینکن بزرگ و آزاد شدن آب سد استقلال خدمتی درازمدت پایدار و اساسی است و نجات دشت میناب برای کشاورزی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پس از سفر قبلی رئیسجمهور فاضلاب بندرعباس را با تضمین دولت به بخش خصوصی واگذار کردیم، بیان کرد: در همین مدت آلودگی فاضلاب از ۱۰۰ به زیر ۶۰ رسیده است، یکی از پروژههای اصلی در سال آینده برطرف کردن این دغدغه است؛ بخشی از فاضلاب تصفیهشده نیز در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری برای توسعه فضای سز گام بردارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه در قشم مردم درزمینهٔ آب معضلات زیادی داشتند که الآن به شرایط مطلوبی رسیده است، ابراز کرد: بهزودی دغدغه آب برای کل روستاهای قشم برطرف خواهد شد؛ در پارسیان طرح منطقه ویژه رها شده بود که اکنون در حال کار است، سرمایهگذاریهای خوبی در این مدت در منطق ویژه پارسیان در حال شکلگیری است که از دستاوردهای این دولت است.
همتی با اشاره به اینکه هر سه فاز پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس در این دولت کامل و سرمایهگذاری شده است، اظهار کرد: ساخت نیروگاه در منطقه ویژه خلج فارس، ساخت چند واحد فولادی، ساماندهی که در جزایر در حال شکلگیری است، رتبه اول آبیاری قطرهای در بخش کشاورزی، حمایت در بخش گلخانهای کشاورزی در این دولت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه ساخت سد گابریک و سرنی در این دولت شروع شده است، افزود: تقویت و حل برخی مشکلات دانشگاهها و پارک علم و فناوری، تولید و ایجاد زمینههای مستعد پرورش میگو، ساخت ۸ هزار هکتار سایت پرورش میگو داریم، ۶ هزار هکتار زمین در دست احداث ساخت پرورش میگو، از کارهای دولت یازدهم و دوازدهم است، برای این سفر ریاستجمهوری قصد دارم ساخت ۲۱ هزار هکتار سایت پرورش میگو را به تصویب برسانم تا در سال ۹۸ بهرهبرداری کنیم و به ۳۵ هزار هکتار پوشش برسیم؛ لازم به ذکر است این امر ظرفیت اشتغال عظیمی در استان هرمزگان ایجاد میکند.
استاندار هرمزگان ادامه داد: ساماندهی ایجاد حوضچههای گردشگری و صیادی، ساخت خط دوم راهآهن بندرعباس به تهران، تحولاتی که در سفرهای دریایی ایجاد شده، کارهای خوبی که در روستاها با مشارکت بنیاد مسکن انجام شده، پیشتازی در بازسازی بافت فرسوده در کشور، اینها اتفاقاتی است که در این دولت افتاده است.
همتی با اشاره به اینکه افزایش نیروی برق استان هرمزگان، افزایش تولید برق و انتقال و توزیعش دستاوردهای این دولت است، تصریح کرد: هرچند در بحث گازرسانی در هرمزگان عقب هستیم اما شروع آن در همین دولت بوده، ایجاد چند شهرک صنعتی جدید، ساخت سیلوی مدرن برای نگهداری گندم، تحول در کیفیت آموزش پرورش و ارتقا از رتبه ۲۷ به رتبه ۱۷ در کسب نتایج کنکور در کشور، ساخت بزرگترین و مدرنترین سایت پرورش ماهی در قفس از خدمات دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی با تأکید بر اینکه حجم عملیات عمران و آبادانی و سرمایهگذاری در هرمزگان در حال انجام است که در چندین استان رویهم اجرا نمیشود، عنوان کرد: برنامههای بزرگی در حد افتتاح توسط ریاستجمهور و معاون رئیسجمهور در سالهای ۹۸ و ۹۹ داریم و قصد دارم قول سفر رئیسجمهور در سالهای آینده را نیز بگیرم، که اینها همه نشانه جنبوجوش و تحول و کار است.
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