به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی نوری همدانی به مناسبت حمله تروریستی و شهادت تعدادی از حافظان امنیت کشورمان در زاهدان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر چهره خبیث دست پرورده‌های استکبار جهانی و صهیونیست جنایتکار خود را نمایان کرد و عده‌ای از مرزبانان غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند.

این گروهک‌های تروریستی که با پول نفت و گاز عربستان سعودی تغذیه می‌شوند و به امر آمریکا جنایتکار دست به غارت و کشتار می‌زنند غافل از آن هستند که این فرزندان رشید ملت با فرهنگ عاشورا و فاطمیه پرورش یافته و در دفاع از دین و ملت عاشق شهادت هستند و هر قطره خون این عزیزان موجب عزت و اقتدار این کشور خواهد شد.

در آستانه ورود به چهل و یکمین سال انقلاب اسلامی، ایران عزیز با توکل به خداوند متعال و توجهات حضرات معصومین علیهم السلام و هدایت‌های رهبری و به برکت خون شهدا و همت نیروی‌های مسلح به‌ویژه پاسداران عزیز که همیشه خار چشم دشمنان بوده‌اند مقتدرتر از هر زمانی می‌باشد که اوج شکوه این اقتدار حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود که خواب دشمنان ملت را آشفته ساخت.

اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک، شهادت این عزیزان را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه، رهبری معظم و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن شهدای عزیز مسئلت می‌نمایم.