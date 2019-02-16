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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۸

‍رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

معادن سمنان برای ۳۶۰۰ نفر تولید اشتغال کرد/ رشد ۱۲ برابری معادن

معادن سمنان برای ۳۶۰۰ نفر تولید اشتغال کرد/ رشد ۱۲ برابری معادن

سمنان -‍ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان از رشد ۱۲ برابری تعداد معادن استان طی دوران انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: سه هزار و ۶۰۰ نفر طی چهار دهه اخیر در معادن استان مشغول کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح شنبه در کارگروه معادن به میزبانی سالن صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه سه هزار و ۶۰۰ نفر طی چهار دهه اخیر در معادن استان مشغول کار شدند، ابراز داشت: تعداد معادن در حالی به ۶۰۰ مورد رسید که این تعداد قبل از انقلاب ۵۰ معدن را شامل می‌شد.

وی بابیان اینکه مقایسه آمارها رشد ۱۲ برابری تعداد معادن استان سمنان را طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد، اضافه کرد: این استان رتبه دوم را از نظر تولید سولفات سدیم و فیروزه، رتبه سوم در تولید زغال‌سنگ و کرومیت و رتبه پنجم از لحاظ تعداد معادن را در کشور دارا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه برای جلوگیری از خام فروشی چندین واحد تولیدی در استان مستقرشده است، ابراز داشت: سمنان جز استان‌های تولید کننده فولاد در کشور محسوب می‌شود که با توجه به استراتژیک بودن تولید فولاد در جهان، قابلیت خاصی در این زمینه در استان فراهم است.

اسودی اضافه کرد: اکنون استان سمنان از مزیت های خوبی در بخش معدن برخوردار است به‌طوریکه رتبه اول از نظر تعداد معادن گچ، نمک سنگی، سلستین، زئولیت، سیلیس زینتی و سولفات سدیم سنگی را در کشور دارد.

وی افزود: خوشبختانه استان سمنان به لحاظ نوع مواد معدنی بسیار غنی است و این مهم می‌طلبد تا پژوهش‌های بسیاری برای آنها در این خطه صورت گیرد.

کد مطلب 4543153

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