به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خالد جارالله» معاون وزیر خارجه کویت تاکید کرد که کشورش مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

بر اساس این گزارش، جار الله اظهار داشت که تصویر دسته جمعی منتشر شده در نشست ورشو هرگز به معنی تغییر موضع کویت در قبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست.

وی اشاره کرد که در این نشست مسائلی مربوط به امنیت و ثبات منطقه مطرح شد که کویت نیز بخشی از آن است.

جار الله تصریح کرد: کویت پس از تحقق صلح در فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی، آخرین کشوری خواهد بود که اقدام به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌کند.