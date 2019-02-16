به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش یادشده صبح شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به اهمیت شناخت جریان‌های ادبی معاصر در ۲ شاخه داستان و شعر و نیز سرآمدان و کاوشگران و هنرمندان این عرصه و تبیین تأثیر آن در روزگاران معاصر؛ همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس در شیراز برگزار می‌شود.

کوروش کمالی سروستانی در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم در۳ نشست علمی، افزود: افزون بر چهره‌های شاخص ادبیات داستانی و شعر معاصر استان فارس، استادان دانشگاه الزهرا تهران، دانشگاه شیراز، مؤسسه آموزش عالی حافظ، شاعران و نویسندگان و فعالان ادبی انجمن‌ها به کنکاش ادبیات معاصر از دهه ۶۰ تا ۹۰ خواهند پرداخت.

به گفته وی، در نشست علمی اول، کوروش کمالی سروستانی پیرامون جریان‌شناسی داستان فارس، حسن میرعابدینی پیرامون جریان‌شناسی رمان پس از انقلاب، ابوتراب خسروی پیرامون داستان پیشاانقلاب و پساانقلاب، نسرین فقیه ملک مرزبان درباره دیروز و امروز ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.

کمالی سروستانی در ادامه بیان کرد: در نشست علمی دوم نیز کامیار عابدی پیرامون گُسست‌ها و پیوست‌ها در شعر ایران (دهه‌های ۱۳۹۰-۱۳۶۰)، سپیده یگانه درباره شخصیت‌شناسی «شمس» و «مولوی» در غزل شاعران جوان، غلامرضا کافی درباره تأثیر حماسه‌های تاریخی بر شعر انقلاب اسلامی، مهبود فاضلی پیرامون نقد جامعه‌شناسی رمان «پنجشنبه فیروزه‌ای» با رویکرد ساخت‌گرایی تکوینی لوسین گلدمن سخنرانی می‌کنند.

وی همچنین، گفت: در نشست علمی سوم این همایش احمد اکبرپور درباره گستره پیام در ادبیات کودک، اطلس اثنی‌عشری پیرامون دستاوردهای ادبی انجوی شیرازی، سیروس نوذری پیرامون شعر کوتاه معاصر، مریم کهنسال در خصوص تصویرگری زنان در داستان‌های کوتاه ابوتراب خسروی، مرتضی جعفری پیرامون ایستایی و پویایی تصاویر درشعر شاملو، سارا هلاله درباره «نظریه ترجمه» در آثار بیژن الهی، محمد قائدی پیرامون نگاهی به داستان کوتاه «لاله» از منظر نشانه‌شناسی، ندا محمدی پیرامون دوستی‌پژوهی در اندیشه شاعرانه بیژن جلالی و فرح نیازکار پیرامون شناخت شناسی ادبیات معاصر سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «ادبیات معاصر ایران» که با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس و انجمن فرهنگ و ادب شیراز برگزار می‌شود، از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در تالار سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس آغاز خواهد شد و در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد یافت.