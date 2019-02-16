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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۵

شهردار منطقه سه کرمان:

احداث پارک شهرک خواجوی شهر کرمان کلید خورد

احداث پارک شهرک خواجوی شهر کرمان کلید خورد

کرمان - شهردار منطقه سه کرمان از آغاز به کار احداث پارک یک هکتاری در شهرک خواجو خبر داد.

رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات احداث پارک شهرک خواجو از هفته گذشته آغاز شده است.

وی وسعت این پارک را یک هکتار اعلام کرد و گفت: طراحی پارک انجام و پیمانکار آن نیز مشخص شده است.

شهردار منطقه سه کرمان از تجهیز این پارک به مسیر دوچرخه سواری، مسیر پیاده روی، زمین ورزشی، نمازخانه، وسائل بازی کودکان، مجموعه تندرستی، آبنما، نورپردازی، فضای سبز و سرویس بهداشتی خبر داد و تاکید کرد: طراحی و اجرای تمامی معابر و گذرگاه ها مناسب حضور معلولان و نابینایان در این بوستان خواهد بود.

وی در پایان گفت: تمام تلاشمان بر آن است تا این پارک نوروز ۹۸ به بهره برداری برسد.

کد مطلب 4543163

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