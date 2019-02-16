به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درصورت ترکیدگی لوله‌ها ممکن است نشتی به حدی نباشد که با چشم بتوانید تشخیص دهید و در آخر ماه با یک قبض آب سنگین مواجه شوید. از آنجا که تشخیص ترکیدگی لوله به این آسانی‌ها نیست، بهتر است از نشانه‌های نشتی و ترکیدگی لوله‌های زیرزمینی آگاه باشید تا در صورت بروز این مشکل هرچه سریع‌تر در صدد رفع آن برآیید. ما در این مقاله سعی می‌کنیم نشانه‌های نشتی، ترکیدگی لوله‌ها و راه‌کارهای رفع این معضل را بیان کنیم.

به نم‌ها و تبله کردن‌ها در دیوار و کف توجه کنید

نم دیوارها از بارزترین نشانه‌های ترکیدگی لوله‌هاست. اگر در دیوار، سقف یا کف ساختمان نم، لک، طبله کرن و یا فروریختن مشاهده کردید، در اولین فرصت لوله‌های اطراف محل خرابی را چک کنید.

اگر کنتور آب حتی در زمانی که از آب استفاده نمی‌کنید اعدادش بالاتر می‌رود می‌تواند نشانه نشتی باشد. اگر مصرف آب و مبلغ قبض آب نسبت به ماه‌های قبل تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است به احتمال زیاد نشانه‌ای از ترکیدگی لوله است.

تعویض لوله‌های فرسوده

ترکیدگی لوله‌ها ممکن است به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن لوله‌ها یا آسیب فیزیکی باشد. همچنین به دلیل فشار وارد بر لوله احتمال ترکیدگی لوله بالا می‌رود.

درصورت امکان اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهید مثل تعویض لوله‌های فرسوده و یا چک کردن دوره‌ای لوله‌های توکار توسط متخصصان تا درصورت وجود نشتی هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت پذیرد.

از متخصص لوله بازکنی و تخلیه چاه کمک بگیرید

یکی دیگر از دلایل ترکیدگی لوله‌ها مسدود شدن لوله‌هاست که در این صورت به لوله ها فشار وارد خواهد شد و در نتیجه ممکن است ترکیدگی رخ دهد. معمولا لوله های فاضلاب با گرفتگی مواجه می‌شوند و ممکن است تخلیه آب به خوبی انجام نشود. برای حل این مشکل از متخصصان خدمات تخلیه‌چاه و لوله‌بازکنی کمک بخواهید.

دستگاه نشت‌یاب آب چیست و چه مزیت‌هایی دارد؟

برای پیدا کردن نشتی ساختمان دچار مشکل شده‌اید؟ محل دقیق ترکیدگی لوله را پیدا نمی‌کنید؟ از متخصصان خدمات لوله‌کشی ساختمان کمک بخواهید. متخصصان با استفاده از دستگاه نشت یاب و ترکیدگی لوله آب بدون تخریب و کندن ساختمان، محل دقیق ترکیدگی لوله را تشخیص خواهند داد و دیگر لازم نیست برای پیدا کردن نشتی زمان و هزینه اضافی صرف کندن ساختمان کنید.

یکی از روش‌های کار این دستگاه تشخیص صدای آب حاصل از ترکیدگی لوله است و در نتیجه پیدا کردن محل دقیق نشتی. هزینه انجام این کار به متراژ ساختمان و عوامل دیگری بستگی دارد که اگر نیاز به آگاهی از قیمت این خدمات داشتید، به اپلیکیشن استادکار مراجعه کنید.

استادکار در زمینه لوله‌کشی ساختمان چه خدماتی ارائه می‌کند؟

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متخصصان استادکار در زمینه تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب، تشخیص ترکیدگی لوله و نشتی آب در کل ساختمان، رفع نم و رطوبت دیوارها، سقف و کف، تعمیرات پکیج و موتورخانه، تخلیه چاه، رفع بوی بد فاضلاب و تمامی خدمات مرتبط با لوله‌کشی آب و فاضلاب آماده ارائه خدمات هستند. هزینه خدمات مورد نظرتان قبل از شروع کار، با بررسی و کارشناسی رایگان به صورت شفاف به شما اعلام خواهد شد.

مثلا هزینه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه با درنظر گرفتن فاکتورهای مختلفی مثل متراژ ساختمان، جنس لوله‌ها محاسبه خواهد شد. اما متخصصان استادکار به شما اطمینان خواهند داد در تمامی مراحل انجام کار کاملا متعهد و حرفه‌ای عمل خواهند کرد و راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهند داد.

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