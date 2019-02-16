به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه به پایان خواهد رسید و از اول اسفندماه مرحله نخست از دور رفت مسابقات پلی آف آغاز خواهد شد. هفته گذشته تکلیف ۸ تیم راه یافته به مرحله پلی آف مشخص شد و تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان تهران، خاتم اردکان، پیام مشهد، فولاد سیرجان، کاله مازندران، سایپا تهران و شهرداری گنبد در مرحله اول باهم به رقابت خواهند پرداخت.

پس از پایان رقابت‌های فردا و تعیین جایگاه تیم‌ها، برنامه بازی‌های مرحله نخست مشخص خواهد شد و ۸ تیم راه یافته به پلی آف فردا برای کسب بهترین جایگاه تلاش خواهند کرد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

* فولاد سیرجان ـ خاتم اردکان

* شهرداری ورامین ـ کاله مازندارن

* دورنا ارومیه ـ عقاب نهاجا

* شهروند اراک ـ پیکان تهران

* سایپا تهران ـ شهرداری ارومیه

* شهرداری گنبد ـ شهرداری تبریز

* تیم پیام خراسان این هفته استراحت دارد.

* جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال تا پایان هفته بیست و پنجم؛

۱.شهرداری ورامین ـ ۲۰ پیروزی ـ ۵۸ امتیاز

۲.پیکان تهران ـ ۱۶ پیروزی ـ ۴۸ امتیاز

۳.خاتم اردکان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۷ امتیاز

۴.پیام خراسان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۳ امتیاز

۵.فولاد سیرجان ـ ۱۴ پیروزی ـ ۴۲ امتیاز

۶.کاله مازندران ـ ۱۴ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز

۷.سایپا تهران ـ ۱۳ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز

۸.شهرداری گنبد ـ ۱۲ پیروزی ـ ۳۵ امتیاز

۹.شهرداری تبریز ـ ۱۰ پیروزی ـ ۳۰ امتیاز

۱۰.شهروند اراک ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز

۱۱.شهرداری ارومیه ـ ۶ پیروزی ـ ۲۱ امتیاز

۱۲.عقاب نهاجا ـ ۴ پیروزی ـ ۱۲ امتیاز

۱۳.دورنا ارومیه ـ یک پیروزی ـ ۷ امتیاز