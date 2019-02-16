به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه به پایان خواهد رسید و از اول اسفندماه مرحله نخست از دور رفت مسابقات پلی آف آغاز خواهد شد. هفته گذشته تکلیف ۸ تیم راه یافته به مرحله پلی آف مشخص شد و تیمهای شهرداری ورامین، پیکان تهران، خاتم اردکان، پیام مشهد، فولاد سیرجان، کاله مازندران، سایپا تهران و شهرداری گنبد در مرحله اول باهم به رقابت خواهند پرداخت.
پس از پایان رقابتهای فردا و تعیین جایگاه تیمها، برنامه بازیهای مرحله نخست مشخص خواهد شد و ۸ تیم راه یافته به پلی آف فردا برای کسب بهترین جایگاه تلاش خواهند کرد.
برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال؛
* فولاد سیرجان ـ خاتم اردکان
* شهرداری ورامین ـ کاله مازندارن
* دورنا ارومیه ـ عقاب نهاجا
* شهروند اراک ـ پیکان تهران
* سایپا تهران ـ شهرداری ارومیه
* شهرداری گنبد ـ شهرداری تبریز
* تیم پیام خراسان این هفته استراحت دارد.
* جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر والیبال تا پایان هفته بیست و پنجم؛
۱.شهرداری ورامین ـ ۲۰ پیروزی ـ ۵۸ امتیاز
۲.پیکان تهران ـ ۱۶ پیروزی ـ ۴۸ امتیاز
۳.خاتم اردکان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۷ امتیاز
۴.پیام خراسان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۳ امتیاز
۵.فولاد سیرجان ـ ۱۴ پیروزی ـ ۴۲ امتیاز
۶.کاله مازندران ـ ۱۴ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز
۷.سایپا تهران ـ ۱۳ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز
۸.شهرداری گنبد ـ ۱۲ پیروزی ـ ۳۵ امتیاز
۹.شهرداری تبریز ـ ۱۰ پیروزی ـ ۳۰ امتیاز
۱۰.شهروند اراک ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز
۱۱.شهرداری ارومیه ـ ۶ پیروزی ـ ۲۱ امتیاز
۱۲.عقاب نهاجا ـ ۴ پیروزی ـ ۱۲ امتیاز
۱۳.دورنا ارومیه ـ یک پیروزی ـ ۷ امتیاز
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