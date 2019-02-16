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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

لیگ برتر والیبال؛

هفته پایانی رقابت‌ها و تلاش تیم‌ها برای کسب جایگاه بهتر در پلی آف

هفته پایانی رقابت‌ها و تلاش تیم‌ها برای کسب جایگاه بهتر در پلی آف

در هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های راه یافته به پلی آف برای کسب جایگاه بهتر تلاش خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه به پایان خواهد رسید و از اول اسفندماه مرحله نخست از دور رفت مسابقات پلی آف آغاز خواهد شد. هفته گذشته تکلیف ۸ تیم راه یافته به مرحله پلی آف مشخص شد و تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان تهران، خاتم اردکان، پیام مشهد، فولاد سیرجان، کاله مازندران، سایپا تهران و شهرداری گنبد در مرحله اول باهم به رقابت خواهند پرداخت.

پس از پایان رقابت‌های فردا و تعیین جایگاه تیم‌ها، برنامه بازی‌های مرحله نخست مشخص خواهد شد و ۸ تیم راه یافته به پلی آف فردا برای کسب بهترین جایگاه تلاش خواهند کرد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛

* فولاد سیرجان ـ خاتم اردکان
* شهرداری ورامین ـ کاله مازندارن
* دورنا ارومیه ـ عقاب نهاجا
* شهروند اراک ـ پیکان تهران
* سایپا تهران ـ شهرداری ارومیه
* شهرداری گنبد ـ شهرداری تبریز
* تیم پیام خراسان این هفته استراحت دارد.

* جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر  والیبال تا پایان هفته بیست و پنجم؛

۱.شهرداری ورامین ـ ۲۰ پیروزی ـ ۵۸ امتیاز
۲.پیکان تهران ـ ۱۶ پیروزی ـ ۴۸ امتیاز
۳.خاتم اردکان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۷ امتیاز
۴.پیام خراسان ـ ۱۵ پیروزی ـ ۴۳ امتیاز
۵.فولاد سیرجان ـ ۱۴ پیروزی ـ ۴۲ امتیاز
۶.کاله مازندران ـ ۱۴ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز
۷.سایپا تهران ـ ۱۳ پیروزی ـ ۳۹ امتیاز
۸.شهرداری گنبد ـ ۱۲ پیروزی ـ ۳۵ امتیاز
۹.شهرداری تبریز ـ ۱۰ پیروزی ـ ۳۰ امتیاز
۱۰.شهروند اراک ـ ۱۰ پیروزی ـ ۲۹ امتیاز
۱۱.شهرداری ارومیه ـ ۶ پیروزی ـ ۲۱ امتیاز
۱۲.عقاب نهاجا ـ ۴ پیروزی ـ ۱۲ امتیاز
۱۳.دورنا ارومیه ـ یک پیروزی ـ ۷ امتیاز

کد مطلب 4543166
ساناز سلیمان آبادی

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