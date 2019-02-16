فراخوان «الحوثی» برای برگزاری راهپیمایی در محکومیت کنفرانس ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن درخصوص کنفرانس ورشو فراخوانی را خطاب به مردم این کشور صادر کرد.
بر اساس این گزارش، وی از مردم یمن خواست تا در محکومیت این کنفرانس آمریکایی راهپیمایی گسترده برگزار کنند.
رئیس کمیته عالی انقلابی یمن تاکید کرد که کمیته برگزار کننده راهپیماییها در یمن زمان و مکان برگزاری راهپیماییهای مخالفت با کنفرانس ورشو در صنعاء و استانهای دیگر را اعلام خواهد کرد.
گفتنی است، کنفرانس ورشو اخیرا با حضور کشورهای مختلف غربی و عربی در رأس آنها ایالات متحده آمریکا با هدف تأمین منافع رژیم صهیونیستی و تشکیل جبهه واحد در مقابل جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.
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