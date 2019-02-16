قاتل جوان کرمانی خود را به دستگاه قضایی معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سجاد علیدادی سلیمانی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: یک ماه قبل تعدادی جوان برای برگزاری جشن تولد در باغ ویلایی در هفت باغ علوی در کرمان دورهم جمع می شوند که به دلیل اختلافات قبلی بین دو نفر از افرادی که در مراسم حضور داشتند درگیری ایجاد می شود.

وی افزود: دراین درگیری (م. س) که جوان ۲۴ ساله ای است با زدن ضربه چاقو به شاهرگ مقتول (الف. الف) که جوان ۲۳ ساله ای است او را به قتل می رساند و سپس متواری می شود.

علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه مصرف مشروبات الکی و عدم کنترل خشم از علل این حادثه بوده است، بیان داشت: متهم پس از وقوع قتل به اصفهان متواری می شود و پس از مدتی خود را به دستگاه قضایی معرفی می کند.

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: متهم به جرم خود اعتراف کرده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی در جهت ایجاد نظم و امنیت مطلوب برای شهروندان از تمام ظرفیت ها و ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد.