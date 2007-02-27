سهمیه شهرداری از پرداخت های وزارت کشور در سال آینده تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران درآمد پیشنهادی سال 86 شهرداری تهران از پرداخت های وزارت کشور با ردیف اعتباری 54 میلیارد تومان به تصویب رسید.

ردیف اعتباری مصوب از محل دوازده از هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و مرجع ردیف های تبصره یک ماده 6 قانون تجمیع هر یک به ترتیب 240 و 300 میلیارد ریال تامین خواهد شد.

درآمد وصولی تا پایان آذر 85 ، از دو محل فوق الذکر به ترتیب 6 میلیارد و 15 میلیارد تومان بوده است.

در ادامه جلسه ردیف اعتباری 7/21 میلیارد تومانی عوارض توام با مالیات وصولی در محل پیش بینی شده لایحه بودجه 86 شهرداری تهران با کسر یک میلیارد تومان به رقم 7/20 میلیارد تومان رسید.

شورای شهر تهران همچنین عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل با اعتبار 4/33 میلیارد تومان از محل عوارض اولین مرتبه شماره گذاری و سالیانه اتومبیل و موتورسیکلت ، بلیت مسافرت و باربری ، گذرنامه ، تلفن ، حق امتیاز تاسیس مینی بوس و اتوبوس تامین می شود.