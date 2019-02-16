۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زرین آباد قابل کشت است

جواد چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه مردم شهرستان دهلران و بخش های این شهرستان را با گرما می شناسند و شاید به همین خاطر است که کمتر کسی به فکر کاشتن گل در این منطقه می افتد.

وی افزود: گل نرگس جزو گل های تزئینی است که علاوه بر خواص دارویی که دارد، در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به امنیت نگهداری و عمر کوتاه این محصول حمایت از گل کاران ضروری است.

وی ادامه داد: بنابراین این تضمین را از طرف جهاد کشاورزی به کشاورزان می دهیم که برای فروش این محصول با مشکلی مواجه نخواهند شد و از طریق استان خوزستان و تهران و نیز استان ایلام به صورت تضمینی خرید انجام می گیرد.

وی افزود: بخش زرین آباد با بیش از دو هزار هکتار اراضی شیب دار قابلیت کاشت انواع گل های دارویی و زینتی را داراست.