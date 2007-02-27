متکی: 1+5 ما را به اتخاذ تصمیمی که به سود هیچ کس نیست وادار نکند/ در جریان "کنفرانس پاکستان" قرار داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از کنفرانس خبری مشترک با سام کوتسا، همتای اوگاندایی خود در پاسخ به سئوالی درباره علت برگزاری اجلاس پاکستان بدون حضور ایران، گفت: در دنیا جلسات مختلفی برگزار می شود و درباره این نشست هم آقای مشرف در جریان سفر اخیرشان به تهران، دکتر احمدی نژاد را در جریان برگزاری این نشست قرار دادند.

وی افزود: در جده و در حاشیه برگزاری نشست اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی هم که برای تخریب اطراف بیت المقدس برگزار شد، ما را در جریان چگونگی برگزاری این جلسه قرار دادند؛ به اعتقاد ما آن چه که مهم است تصمیمات مهم و سازنده ای است که در این جلسات اتخاذ می شود.

در ادامه این نشست مطبوعاتی، سام کوتسا، وزیر خارجه اوگاندا نیز ضمن تقدیر از نقش موثر کشورمان در حل مسایل و مشکلات آفریقا، گفت: نقش ایران در حل مسایل آفریقا بسیار بالاست و ایران روابطی رو به رشد با کشورهای آفریقایی دارد و ما از این که دوستی در کنارمان باشد، خرسند خواهیم شد.

وی ادامه داد: البته ایران در مرکز درگیری های آفریقا قرار ندارد و به همین علت هم می تواند نقشی بی طرف را در این جریان ایفا نماید؛ درباره موضوع سومالی هم ما از دولت فدرال این کشور حمایت می کنیم و معتقدیم که تمهیدات این منطقه باید فراگیر باشند تا شرایطی تضمینی را ایجاد کرده و دیگر شاهد بازگشت وضعیت پیشین در این منطقه نباشیم.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، گفت: فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، صلح آمیز است و این رویکرد در تمامی مراحل این فعالیت ها از جمله در میزان و درصد غنی سازی اورانیوم هم قابل ترجمه و توافق است.

متکی در پاسخ به این سئوال که در صورت صدور قطعنامه دوم، واکنش تهران به این موضوع چه خواهد بود؟ اظهار داشت: امیدواریم که این کشورها تصمیمی درست اتخاذ کنند تا ما به تصمیم گیری درباره گزینه ای که به سود هیچ کس نیست مجبور نشویم و با شجاعت، مذاکرات بدون پیش شرط را آغاز نمایند.

وی با اشاره به نشست اخیر گروه موسوم به 1+5 در لندن، افزود: اجلاس روز گذشته در لندن نیز همانند جلساتی است که این کشورها پیش از این داشته اند و طبیعی است که هنوز تصمیم خاصی درباره مسئله اتخاذ نکرده اند اما ما امیدواریم که تبعات این نشست به اتخاذ تصمیم شجاعانه برای بازگشت به مذاکرات بینجامد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: با توجه به مذاکرات جداگانه ای که با طرف های مختلف این موضوع داشته ایم، فکر می کنیم ایده های خوبی برای نیل به تفاهمی همه جانبه وجود دارد و تمام کشورهای مرتبط با این موضوع نیز اعلام کرده اند که ترجیح شان راهکار دیپلماتیک است و این راه حل نیز از مسیر مذاکرات می گذرد و در چنین مذاکراتی هم اگر قرار باشد کسی پیش شرط بگذارد، آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

متکی اعتمادسازی را روندی دوطرفه دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی را در مسیر اعتمادسازی برداشته و ما در همین چارچوب به مدت دو سال نیم فعالیت های خود را تعلیق کردیم که در پاسخ این اقدام به ما پیشنهاد دادند شما غنی سازی نداشته باشید.

وی در ادامه اظهار داشت: بدیهی است که ما در مسیر شفاف سازی، تضمین ها، تقویت رژیم عدم اشاعه، کنسرسیوم و مشارکت دیگران و فرایند غنی سازی در کشورمان کاملا برای گفتگو و تفاهم آمادگی داریم و در این مسیر تنها چیزی که قابل پرداخت نیست، صرفنظر از حق قانونی ملت ایران است.

وزیر خارجه تصریح کرد: مسئولان ایرانی اجازه چشم پوشی از حق ملت خود را نداشته و ما این حق قانونی را استیفا می کنیم؛ آن ها حتی در قطعنامه اخیرشان هم بر حق ایران بر اساس NPT صحه گذاشته اند و ما این حق مان را در آسمان ها نمی خواهیم بلکه خواستار تحقق آن در زمین هستیم.

متکی با اشاره به رویکرد راهبردی کشورهای غربی و به خصوص آمریکا مبنی بر محروم کردن ملت ایران از حق مسلم شان د زمینه هسته ای، مواضع یوشکا فیشر در مذاکره با تیم مذاکره کننده جدید را مورد اشاره قرار داد و افزود: آقای فیشر در این مذاکرات به ما گفتند شاید تیم قبلی به شما دروغ گفته اند که ما تعلیق از سوی ایران را پذیرفته ایم که ما به تفاهم مکتوب آن ها با ایران در این خصوص اشاره کردیم.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم که فرمولی که جامع الاطراف باشد و بتواند رضایت تمام طرف ها را برطرف کند وجود دارد و اگر به واقع مسئله طرف مقابل ما نگرانی باشد، این موضوع قابل حل است ولی اگر کشوری در پی تحمیل نظراتش باشد، این مسئله از سوی ملت ایران پذیرفتنی نیست و این موضوعی است که در دوره های مختلف اثبات شده ضمن آن که مسئولان ایرانی نیز مورد الطاف الهی قرار دارند.