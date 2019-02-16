خبرگزاری مهر- گروه سیاسی- زهرا رحیمی فرد: یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: از ساعت ۸:۱۵ تا این لحظه، تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، زنگنه وزیر نفت و رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سخنرانی کرده اند.

وی افزود: این جلسه تا ساعت ۱۲ به طول خواهد انجامید و در جلسه نوبت عصر کلیات لایحه بودجه ۹۸ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی بودجه گفت: تاجگردون و زنگنه در سخنرانی‌های خود موانع اجرای بودجه را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.