دیدار خانواده امام صدر با پاپ فرانسیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ فرانسیس در اتفاقی استثنائی خانوادۀ امام موسی صدر را برای دیدار در واتیکان پذیرفت. این دیدار مهم و تاریخی در فضایی صمیمی و به دور از تشریفات معمول برگزار شد.



پاپ فرانسیس گفت که از این دیدار خوشبخت است و عنوان کرد: فعالیت‌های نیکویی که انجام می‌دهید، ترجمۀ عملی سخن شماست و از عشق شما به نیازمندان سرچشمه می‌گیرد و کاشتِ کار خیر و عمل صالح است و من از فعالیت‌های شما مطلع هستم.



رباب صدر، خواهر امام موسی صدر؛ ملیحه صدر، فرزند امام و رائد شرف الدین و نجاد شرف الدین؛ خواهرزاده‌های امام صدر در دیدار ظهر دیروز، ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ که همزمان با روزهای نزدیک به سالگرد موعظه امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت برگزار شد، حضور داشتند.



این دیدار در چارچوب تلاش خانواده برای پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر و جلب حمایت پاپ از این مسئلۀ به حق صورت گرفت. همچنین این دیدار برای تأکید بر این امر بود که موضوع ربوده شدن امام صدر مسئله‌ای خانوادگی و فرقه‌ای نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی و جهانی است. این پیگیری برای آزادی نخستین روحانی دعوت شده به مراسم تاج گذاری پاپ در سال 1963 و نخستین روحانی مسلمانی است که در محراب کلیسایی خطبۀ آغاز روزه را القا کرد.



خانوادۀ امام موسی صدر در این دیدار و گفت‌وگو تأکید کردند که به منظور درخواست از پاپ برای حمایت از آزاد کردن امام صدر آمدند. چرا که امام در راه صلح و وحدت لبنان ربوده شد؛ لبنانی که پاپ آن را «رسالت» خوانده است و خانواده بر این باور است پاپ، که همین چند روز پیش با شیخ الأزهر در امارات منشور برادری انسانی را امضا کرده در حمایت از آزاد کردن روحانی ای که حق اختلاف را محترم می داند، تردید نخواهد کرد.



پاپ فرانسیس در این دیدار با دقت و توجه به سخنان این جمع دربارۀ شخصیت استثنائی امام صدر، اندیشه، روش و دستاوردهایش و نیز جنایت ناپدیدسازی اجباری او و دو یار همراهش در لیبی گوش فراداد. لازم به یادآوری است که پاپ معمولا تنها رهبران کشورها، نخست وزیرها و سفرایی را که برای تقدیم استوارنامه به واتیکان می‌آیند به حضور می‌پذیرد. اما ملاقات‌های پاپ با دیگر شخصیت‌ها تنها با اعلام نظر و موافقت خود پاپ انجام می‌شود.

امام موسی صدر، در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۷۵ (۳۰ بهمن ۱۳۵۳) برای خواندن خطبۀ موعظۀ آغاز روزه، در کلیسای کبوشیین بیروت حضور یافت. در این مراسم، که بزرگان مسیحیت لبنان در آن شرکت جستند، در بالاترین سطوح سیاسی و دینی فرقه‌های مسیحی، و به عنوان نماد «گفت وگو و تعایش» از امام صدر تجلیل به عمل آمد. سخنرانی امام موسی صدر در این کلیسا در میان فارسی زبانان با تیتر «ادیان در خدمت انسان» مشهور است.

شارل حلو، رئیس‌جمهور اسبق لبنان، در این باره گفته بود: «برای نخستین بار در تاریخ مسیحیت یک روحانی غیرکاتولیک در یک کلیسای کاتولیک و برای جمعی از مؤمنان در جایگاه موعظه سخن می‌راند. این اتفاق نه‌تنها اعجاب‌انگیز بلکه موجب تأمل و تفکر عمیق و درازمدت است.»