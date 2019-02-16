مبارزه ۵۵۲ تکواندوکار در جام ریاست فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو، این دوره از مساقات به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار خواهد شد. برای حضور در این رقابت‌ها ۵۵۲ تکواندوکار از ۲۱ کشور ثبت نام کرده اند که در میان آنها نام برخی تکواندوکاران و کشورهای صاحب نام نیز دیده می شود.

آذربایجان، آمریکا، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، اوکراین، پاکستان، تونس، چین، روسیه، سوریه، سوئد، عراق، عمان، قزاقستان، کره جنوبی، گرجستان، لبنان، لهستان و هند کشورهای هستند که در این مسابقات حضور دارند و شش تیم داخلی نیز حضور خواهند داشت.

از آذربایجان که چهره های مطرح و ملی پوش ثبت نام نکرده اند. از کره جنوبی «جون جانگ» با رنکنیگ ۵ المپیکی و مدالهای با ارزشی چون طلای جوانان جهان و آسیا، قهرمان آسیا در سال ۲۰۱۸ و دو طلا و یک برنز گرندپری شاخص ترین تکواندوکار اعزامی است. ضمن اینکه «سئوک بائه کیم» نفر هشتم، « دونگ یون شین» نفر سی و دوم و «هون کیم» نفر دهم، «جائه یونگ سیم» ، «مین آه ها» و«جان دی کیم» در لیست کره ای ها برای سفر به تهران دیده می شود.

البته شاخص ترین تکواندوکار خارجی حاضر در این مسابقات «احمدابوقاش» اردنی است. تکواندوکاری که نفر سوم رنکینگ المپیکی است و طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو، برنز جهان، طلا و برنز گرندپری و برنز بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد.

براساس برنامه اعلام شده مبارزات بزرگسالان در دو گروه مردان و زنان در ۸ وزن طی روزهای نهم و دهم اسفندماه، مسابقات نوجوانان پسر و دختر در ۱۰ وزن روز ۱۱ اسفندماه و رقابت‌های پاراتکواندو در دو گروه مردان و زنان داوزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.