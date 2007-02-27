چنی با کرزای دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت : دیک چنی و حامد کرزای در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با هم دیدارکردند.



یک مقام ارشد دولت افغانستان نیز درباره مضوعات مورد بحث در دیدار چنی و کرزای گفت : دراین نشست درباره وضعیت امنیتی افغانستان و افزایش کمکهای آمریکا به این کشور بحث و گفتگو شد .



وی که خواست نامش فاش نشود، همچنین خاطرنشان کرد : این دو مقام آمریکایی و افغانی درباره موضوعات مربوط به پناهگاههای امن تروریستها و توسعه نهادهای امنیتی درافغانستان نیز گفتگو کردند .



دیک چنی که روز گذشته از پاکستان وارد افغانستان شد؛ دردیدار با پرویزمشرف رئیس جمهوری پاکستان خواستار افزایش تلاشها برای دستگیری شبه نظامیان طالبان شد که گفته می شود در اماکن امن مناطق قبیله ای مرز افغانستان مستقر هستند.



معاون رئیس جمهوری آمریکا قراربود روز گذشته با کرزای دیدار کند، اما به علت شرایط بد آب و هوایی نتوانست از پایگاه هوایی بگرام وارد کابل شود .



صبح امروز، زمانی که چنی در پایگاه بگرام حضورداشت یک بمبگذار انتحاری خود را در مقابل این پایگاه منفجر کرد که از تعداد تلفات این حادثه گزارشهای ضدو نقیضی مخابره شده است .



سخنگوی چنی پس از این حادثه اعلام کرد که چنی آسیبی ندیده است .



ارتش آمریکا دربیانیه ای اعلام کرد : دو تن از اعضای نیروهای ائتلاف، یک پیمانکار دولت آمریکا و خود بمبگذار انتحاری در حمله صبح امروز در بیرون پایگاه هوایی بگرام که دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته را در آنجا سپری کرد ، کشته شدند .

بنابراین گزارش ، 27 تن نیز در جریان این حمله مجروح شدند .



این در حالیست که دولت افغانستان و شاهدان صبح امروز گزارش دادند که 18 تن از جمله سه نظامی خارجی در حمله انتحاری امروزکشته شدند .



پایگاه هوایی بگرام در 60 کیلومتری شمال کابل قراردارد .



فرمانده عملیاتی پایگاه بگرام گفت : تدابیر امنیتی مناسب بود و قاتل نتوانست خود را به داخل پایگاه برساند.



وی درباره این حمله گفت : وقتی مهاجم انتحاری فهمید که قادربه ورود به پایگاه نیست به مردم محلی حمله کرد .