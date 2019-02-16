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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۷

برگزاری آزمون در سال ۹۸؛

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد ثبت نام برای آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از امروز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

فرصت مجدد برای ثبت نام از شنبه ۲۷ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا سه شنبه ۳۰ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

پیش از این داوطلبان فرصت داشتند در بازه زمانی ۶ تا ۱۸ بهمن در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ثبت نام کنند.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ حدود ۴۲۰ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی  و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاددانشگاهی است.

کد مطلب 4543192

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