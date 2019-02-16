مهلت مجدد ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

فرصت مجدد برای ثبت نام از شنبه ۲۷ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا سه شنبه ۳۰ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضو هیئت علمی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

پیش از این داوطلبان فرصت داشتند در بازه زمانی ۶ تا ۱۸ بهمن در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ثبت نام کنند.

ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته ، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ حدود ۴۲۰ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاددانشگاهی است.