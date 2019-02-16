مسئول توسعه فوتبال پایه با مدرسین نروژی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تفاهم نامه‌ای که بین فدراسیون فوتبال ایران و نروژ بسته شده است، تعدادی از مربیان استان‌های کشور که قبلا در کلاس آموزشی مقدماتی مربیگری فوتبال پایه مدرسی نروژی شرکت کرده‌اند، در فستیوال مربیان فوتبال پایه که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار می شود، دعوت شده‌اند.

نیما نکیسا، مسئول توسعه فوتبال پایه نیز دقایقی را با مدرسین نروژی در خصوص مسائل مربوط به بحث فوتبال پایه مطرح کرد.

اسامی نمایندگان استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان که باید روز ۲۷ بهمن ماه در هتل آکادمی فوتبال حضور داشته باشند به شرح زیر است:

* صدیقه لطفی، اکرم عاملی، مرجان حسینی راد و مدینه اسماعیلی از خراسان رضوی

* میترا محمدی، سمیرا وحیدی و مریم چراغی از خراسان شمالی

* فاطمه مقدم، صفورا کدخدازاده، فریبا خواجوی از خراسان جنوبی

* سمانه نکاهی و عاطفه ضیائی یزدی از یزد

* الناز دواتگر، سارا محمد نژاد از آذربایجان شرقی

* سپیده حسینیان از آذربایجان غربی

* آیناز غیاثی مقدم از اردبیل

* محدثه دودمانی گشتی، عزیزه سلیمانی، ربابه وفایی، مهناز دولت پور و رقیه فلکی از گیلان