۳۰ میلیون مترمکعب آب امروز به دریاچه ارومیه رهاسازی می شود

فرهاد سرخوش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با هدف احیای دریاچه ارومیه امسال رهاسازی آب مازاد سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه در دستور کار قرار گرفته است افزود: امروز در ادامه مصوبات ستاداحیای دریاچه ارومیه ۳۰ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد به سمت این تالاب رهاسازی می شود.

وی با بیان اینکه این میزان آب در قالب مرحله دوم رهاسازی آب سد مهاباد با دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی می شود عنوان کرد: تاکنون در مجموع ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

سرخوش با بیان اینکه امسال در مجموع آب رهاسازی شده از سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه را ۳۸۶ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این برنامه امسال محقق شده و در صورت مناسب بودن بارش ها و نیز وجود آب مازاد بر مصارف و منابع آبی مورد نیاز در استان باز هم شاهد رهاسازی آب به سمت دریاچه خواهیم بود.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش ۳۹ سانتیمتری سطح تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال خبر داد و افزود: در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه ۱۲۰.۷۷ سانتیمتر است که این میزان در مدت زمان مشابه پارسال ۱۲۷۰.۳۸ بود که نشان دهنده افزایش ۳۸ سانتیمتری است.

سرخوش حجم آب موجود دریاچه ارومیه را افزون بر دو میلیارد مترمکعب اعلام و خاطرنشان کرد: این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب داشت.

رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به افزایش قابل توجه وسعت دریاچه ارومیه نیز گفت: هم اکنون وسعت دریاچه ارومیه دو هزار و ۳۱۱کیلومترمربع است در حالی که این میزان پارسال یک هزار و ۸۵۶ کیلومتر مربع بود.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در پی رهاسازی امروز آب سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه اطلاعیه ای صادر کرده است که در این اطلاعیه آمده است، آب سد مهاباد باهدف کمک به برنامه احیای دریاچه ارومیه از امروز شنبه رهاسازی می شود و مردم برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی از نزدیک شدن به حریم رودخانه های زرینه و سیمینه رود خودداری کنند.

در اطلاعیه شرکت آب منطقه ای استان آمده است، مردم برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کرده و همچنین به کشاورزان توصیه شده است، در طول مسیر رودخانه از برداشت سهم آب دریاچه ارومیه برای مصارف زراعی پرهیز کنند.