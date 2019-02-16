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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

ابطحی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

سقف بودجه هیچ تغییری نمی‌کند/آغاز بررسی کلیات بودجه در عصر امروز

سقف بودجه هیچ تغییری نمی‌کند/آغاز بررسی کلیات بودجه در عصر امروز

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، مسائل مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز مجلس را تشریح کرد و گفت: سقف بودجه هیچ تغییری نمی‌کند و مصوبات کمیسیون تلفیق، عیناً تصویب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تاکنون در این جلسه وزرای صنعت، معدن، تجارت و نفت گزارشی به نمایندگان در مورد وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مورد روند بررسی بودجه سال ۹۸ کل کشور، گزارشی به نمایندگان ارائه کرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به صحبت‌هایی که تاکنون از سوی وزرا و نمایندگان مطرح شده است، به نظر می‌رسد که سقف بودجه هیچ تغییری نکند و مصوبات کمیسیون تلفیق، عیناً تصویب شود.

ابطحی افزود: همچنین قرار است لاریجانی در پایان جلسه غیرعلنی یک جمع‌بندی نهایی در مورد لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور انجام دهد و موضوعات مربوط به آن تعیین تکلیف شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان در نوبت عصر امروز، وارد بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور می‌شوند.

کد مطلب 4543197
زهرا علیدادی

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