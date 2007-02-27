به گزارش خبرنگار مهر درزنجان، آیت ‌الله ابوالقاسم خزعلی دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر، صبح امروز در جلسه شورای اداری استان زنجان، پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف، بویژه در دانش هسته‌ای و پیشرفت های مختلف در بحث پزشکی را مرهون تلاش وایستادگی ملت ایران و رهبریهای امام ومقام معظم رهبری دانست و افزود: ملت ایرا ن هما نگونه که توانستند دردوران انقلاب با اطاعت از امام راحل بر طاغوت ومظاهر آن غلبه کنند در دوران جدید نیز با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری قله های اقتدار وپیشرفت را فتح می کنند.

وی تصریح کرد: ملت ایران پاسخ تهدیدات را با ایستادگی و حضور قاطعانه در صحنه های مختلف وحمایت از نظام خواهند داد.

آیت الله خزعلی راهپیمایی باشکوه 22 بهمن را نشان ازعزم راسخ ملت ایران در ایستادگی در مقابل آمریکا خواند و گفت: مردم در این عرصه نشان دادند که توطئه‌های دشمنان اسلام آنها را در راه رسیدن به اهداف خود مصمم‌تر می ‌کند.

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه، دکتر احمدی نژاد را فردی ارزشی، لایق، متعهد، با پشتکار و مصمم به پیاده‌کردن ارزش‌های دینی و انقلابی و ادامه دهنده راه شهید رجایی دانست وگفت: با وجود چنین مسوولانی در نظام جمهوری‌اسلامی با سرعت بیشتری به پیشرفت و توسعه دست می یابیم.

آیت الله خزعلی در ادامه با بیان این که غدیرخم باید بعنوان عید بزرگ شیعیان پاس داشته شود بر لزوم توجه خاص به فسلفه شکل گیری غدیر واهمیت دادن به آن به عنوان بزرکترین عید جهان اسلام تاکید کرد.