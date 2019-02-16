تشکیل پرونده برای ۲۱۶ راننده متخلف در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد پرونده های تشکیل شده در بخش حقوقی مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه طی سال جاری را ۵۲ پرونده اعلام کرد و اظهار داشت: در کمیسیون ماده ۱۲ با موضوع رسیدگی به تخلفات شرکتهای بخش کالا و مسافر ، ۲۹ جلسه دربخش کالا و ۱۴ جلسه در بخش مسافر تشکیل شده است.

وی افزود: ۱۱۴ راننده در بخش کالا و ۴۰ راننده در بخش مسافر دعوت به حضور در جلسات شدند و برای آنها پرونده تشکیل شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان داشت: در کمیسیون ماده ۱۱ با موضوع رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش کالا و مسافر نیز ۱۰ جلسه در بخش کالا و ۸ جلسه در بخش مسافر تشکیل و ۲۱۶ پرونده تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در تقاطع غیر همسطح گیلانغرب سازمان راهداری و حمل و نقل استان کرمانشاه اقدام به تملک اراضی ۱۳ مالک کرده که اخذ سند ۹ مالک انجام و مابقی در دست اقدام است.

به گفته کرمی، در حوزه تخریب نیز از این نظر که امورات مربوطه از طریق ادارات شهرستان و اداره ایمنی و حریم به اداره حقوقی ارسال می شود در تمام شهرستان ها نسبت به اخذ دستور یک ساله جهت انجام رفع تجاوزات به حریم اقدام می شود به صورتی که نیاز به حضور اداره حقوقی نباشد .

وی بیان کرد: در شهرستان کرمانشاه نیز با توجه به دستور دادستان و آمار تخریبهای انجام شده بیش از ۴۰ مورد دستور تخریب اخذ شده که۳۰ مورد آن انجام و مابقی در دست اقدام است.