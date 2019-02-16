اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند اندیشه هایی خارج از سیستم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش که در دانشگاه علامه طباطبایی درحال برگزاری است، گفت: امروز شاهد هستیم قرار گرفتن دانشگاه در کنار دولت موثر بوده است. خوشه هایی با حضور دانشگاه های برتر در حوزه های مختلف شکل گرفته است و نتایج جلسات آن به دولت ارائه می شود. در پست های اجرایی هیچ فرهیخته ای از همکاری دانشگاه بی نیاز نیست.

وی ادامه داد: ما عادت کرده ایم نقاط منفی را برجسته کنیم اما واقعا عملکرد آموزش و پرورش بعد از انقلاب درخشان بوده است و نتایج خوبی دربرداشته است. هرچند نیازمند بازاندیشی در این حوزه هم هستیم. چه بسا جستجو کردن نقاط ضعف و تلاش برای رفع آن که در سال های اخیر شکل گرفته است خود یک نقطه مثبت است.

سلیمی اظهار کرد: امروز سخن از اقتصاد آموزش و پرورش است و در این زمینه همه سریع به سراغ بودجه دولتی و راهکارهای تأمین این بودجه می روند در حالیکه در چند حوزه اقتصاد آموزش و پرورش باید یک بازاندیشی جدی صورت بگیرد. این نهاد نیازمند این است که یک مدیریت مالی را در درون خود طراحی کند. چرا که با وجود بودجه بالای آموزش و پرورش امروز شاهد مدارسی هستیم که فقیر محسوب می شوند. این به معنای این است که دولت نمی تواند بیشتر از این کمکی بکند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بهترین راه بالا بردن بهره وری آموزش و پرورش است. امروز نزدیک به یک میلیون نفر در آموزش و پرورش مشغول هستند و هنوز امور درست پیش نمی رود. در واقع بهره وری اقتصادی در آموزش و پرورش دارای فرمول مشخصی نیست. به طور مثال امروز حجم بزرگی از کمک خیرین در حوزه آموزش و پرورش را مشاهده می کنیم اما آیا نمی توان جهت گیری این کمک ها را تغییر داد؟ ما امروز مدرسه هایی با کمک خیرین می سازیم که در تامین بودجه آنها دچار مشکل هستیم. این روند ایراد دارد.

وی در پایان بیان کرد: می‌توان راه حل‌های عمقی در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش تبیین کرد پیش از آنکه با بحران روبرو شویم اما نیازمند اندیشه‌های خارج از سیستم آموزش و پرورش هستیم.