پروژه مرکز اصلاح نژاد دام در چهاردانگه اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحیم بخشی با اشاره به اهمیت و ضرورت اصلاح نژاد دام و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین در این راستا برای افزایش بازدهی تولیدات دامی، عنوان کرد: در تداوم راهبرد تدبیر اقتصادی مقام عالی دولت در استان در قالب برنامه ۱۰۰ روزه، پروژه احداث مرکز اصلاح نژاد دام با ظرفیت ۱۵ هزار راس گوسفند در منطقه محروم پشتکوه چهاردانگه شهرستان ساری با جدیت در حال پیگیری است.

بخشی با اشاره به این که با پیگیری های مستمر به عمل آمده، مجوزهای لازم از جمله آب منطقه ای برای این منظور صادر شده است، اعلام کرد: طی ۱۵ روز موافقت اصولی فاز نخست این پروژه با ظرفیت هفت هزار و ۵۰۰ راس از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی صادر شد.

وی با بیان این که فاز یک این پروژه در ۱۵ هکتار با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید، اظهار کرد: هم چنین مقرر شد طی ۱۵ روز موافقت اصولی فاز دوم بدون اخذ استعلام بر اساس استعلامات پیشین تا سقف ۱۵ هزار راس صادر شود و واگذاری زمین تا سقف ۴۰ هکتار با پیگیری جهاد کشاورزی استان و دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری انجام شود.

بخشی با اشاره به این که دام های مورد نیاز این مرکز همگی پیش خرید شده است، از تلاش ها و همراهی های جهاد کشاورزی و تشکل های این بخش تشکر کرد.