صدر اعظم اتریش با ترامپ دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «سباستین کورتز» صدر اعظم اتریش در نظر دارد هفته جاری به منظور دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر کند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، کورتز در جریان این سفر در نظر دارد علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا با «مایک پمپئو» وزیر خارجه و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کند.

صدر اعظم اتریش را در این سفر هیات های بلند پایه سیاسی و اقتصادی همراهی می کند.

«تروو ترینا» سفیر آمریکا در وین ضمن اشاره به سفر صدر اعظم اتریش به واشنگتن اظهار داشت: مناسبات دوجانبه و همکاری های میان اروپا و آمریکا از جمله محورهای اصلی گفتگوها در واشنگتن خواهد بود.