کانونهای فرهنگی هنری مساجد مراکز اصلی پیوند دین و هنر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در آستانه 18 اسفند سالروز تأسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دیروز در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: بحث زیبا شناختی یکی از ویژگی های بارز اسلام و فرهنگ اسلامی است و احادیث قدسی و آیات مختلفی در خصوص مصادیق زیبا شناسی این دین آمده است.
افضلیان گفت: خداوند مظهر و منشأ تمامی زیبایی های عالم است و تمامی زیبایی های عالم نشأت گرفته از حسن جمال خداوند است.
وی مظاهر الهی را ناشی از اشتیاق خداوند و زیبایی ها دانست و گفت: مساجد مرکز اصلی اثبات هویت دین و مرکز تجمع مسلمانان و جلوه گاه زیبایی ها بوده است که به دست مسلمانان خلق شده است .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اذعان داشت: مساجد در طول تاریخ شریعت و دیانت را با هنر آمیخته اند و علاوه بر نقش آفرینی در اجتماعات، کار ساماندهی به تجمعات سیاسی را به عهده داشته اند.
وی همچنین یادآور شد: مساجد همواره، به عنوان مراکز مهم هنری و اثبات تعلق هنر به دین و شریعت الهی مطرح بوده اند.
افضلیان تأکید کرد: در جمهوری اسلامی توجه خاصی به مساجد شده است و معماری و شکوه بنای مساجد مؤید این امر است.
وی با اشاره به رشد 100 درصدی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی، تصریح کرد: درسال 83، تعداد 22 کانون در این استان فعالیت داشت، که این میزان در سال 85 ، به 61 کانون رسیده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه پس از گذشت 14 سال از فعالیت ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، بیش از 3 هزار کانون و یکهزار و 500 کتابخانه مسجد مورد حمایت این ستاد هستند، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی نیز ظرف مدت 2 سال پیشرفت قابل قبولی در این زمینه داشته است.
وی از کتابخانههای مساجد به عنوان یکی از بنیادی ترین مراکز فرهنگی جهان اسلام یاد کرد و افزود: 39 هزار و 287 جلد کتاب در کتابخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان وجود دارد.
افضلیان راه اندازی 5 مرکز پیش دبستانی قرآنی تحت عنوان شکوفههای بهشت، برگزاری طرح تلاوت نور در 200 پایگاه مساجد استان، توزیع 40 دستگاه رایانه در کانونها و بیش از 15 هزار جلد کتاب در مساجد خراسان جنوبی را ازجمله اقدامات دبیرخانه کانونهای مساجد استان در سال جاری برشمرد .
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